Eichsfelder verursacht 2000 Euro Sachschaden

Arenshausen. Ein 50-Jähriger aus dem Eichsfeld verursacht einen Auffahrunfall. Schaden 2000 Euro.

Auf der Bundesstraße 27 ist am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr ein 50-Jähriger aus Arenshausen im Eichsfeld, mit seinem Auto auf den Wagen eines 32-Jährigen aus Witzenhausen im benachbarten Werra-Meißner-Kreis, aufgefahren. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, kam es zu dem Unfall, als der 32-Jährige in Richtung Göttingen fahrend nach rechts in einen Verbindungsweg nach Unterrieden abbiegen wollte. Allerdings erkannte das der 50-Jährige hinter ihm zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Nach Angaben der Polizei belaufen sich die Sachschäden an den Autos auf 2000 Euro bei dem Unfallverursacher und auf 800 Euro an dem anderen Wagen.