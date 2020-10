Otti und Keule wollen von Heiligenstadt nach Vietnam. Aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Fahrrad. Otti, das ist Tobias John, Keule, das ist Matthias Schneemann. Dass die beiden dieses irrwitzige Vorhaben geschafft haben, ist bekannt. Jetzt kommt ihre Geschichte in die Kinos.

Als die beiden Heiligenstädter am 1. August 2018 am Heiligenstädter Friedensplatz starteten, hatten sie neben ihrer Ausrüstung auch die Handys und ein bisschen Technik im Gepäck. Wann immer es ging, filmten die beiden. Sie filmten sich gegenseitig, aber auch die Gegenden, in die sie gerade kamen, Begegnungen mit ganz normalen Bürgern, mit den Einheimischen, aber auch mit skurrilen Menschen – wen man eben halt so trifft.

Irre Abenteuer wechselten sich mit Hindernissen und vor allem dem Überwinden des inneren Schweinehundes ab. Und wann immer es ging, sie eine gute und stabile Internet- oder Wlan-Verbindung hatten, schickten sie ihr Material zurück ins Eichsfeld an Waldemar Schleicher. Er ist der dritte im Bunde, der die Startetappe mitfuhr, die beiden durch russischsprachige Regionen begleitete und nach zehn Monaten Abenteuer beim Zieleinlauf wieder mit dabei war.

Aus diesem Material schnitt Waldemar Schleicher Woche für Woche einen 15-minütigen Kurzfilm zusammen, jeden Freitag punkt 12 Uhr lief die neue Folge auf youtube. Die Fangemeinde wartete schon regelrecht darauf. 45 Folgen waren es insgesamt.

Vor Radtour schmiedeten Tobias John (Otti) und Matthias Schneemann (Keule) einen Plan. Foto: Tobias John

Wer nun dachte, damit hätte es sich, liegt falsch. Das Filmmaterial sollte nicht einfach nur in einer Schublade verschwinden. Ein weiterer, etwa 20 Minuten langer Kurzfilm mit dem Titel „Super Eastbound Bros.“ entstand, der unter anderem beim Andaras-Filmfestival auf Sardinien den Sonderpreis holte, es beim Copper East International Filmfestival in England bis ins Halbfinale schaffte und beim Asia South East Short Film Festival in Phnom Penh in den Kategorien „Produktion“ und „Bester längerer Kurzfilm“ die Auszeichnungen abräumte.

13.000 Kilometerund zehn Monate in 108 Minuten

Jetzt aber geht es noch länger. „108 Minuten“, sagt Tobias John. Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher lächeln. Die vergangenen Wochen und Monate haben die drei jede Minute Freizeit damit verbracht, das Material auf Kinofilmlänge zu bringen und arbeiteten dabei mit der Agentur ImFilm in Hamburg zusammen. Regie und Schnitt übernahm Waldemar Schleicher, der beruflich Filme und Dokumentationen beim Hessischen Rundfunk schneidet.

Jetzt ging es aber um einen neuen Titel für den „Langfilm“. Auch der fand sich: „Verplant – wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren.“ Der Titel treffe es, sagen die drei. „Es lief ja nix, nun ja, nicht wirklich viel nach Plan“, meint Matthias Schneemann.

„Und wir waren ja auch zehn Monate anderweitig verplant, als zur Arbeit zu gehen. “ Die Geschichte, wie man ohne Training, ohne auch nur die geringste Vorbereitung auf eine solche Reise geht, wie man Berge und Pässe, Wüsten, ein Außenplumsklo bei minus 30 Grad bezwingt und dazu noch Briefe an den Präsidenten von Turkmenistan schreibt, all das mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie erträgt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, geht am 7. Januar 2021 auf die Kinoleinwand.

13.000 Kilometer und zehn Monate in 108 Minuten. „Wahrscheinlich findet die Premiere in Kassel statt“, verrät Tobias John. Und die Vorpremiere? „Natürlich in Heiligenstadt“, sagt er. „Wir wissen zwar noch nicht wo und wie, aber wir haben es bis Vietnam geschafft, da kriegen wir das auch hin.“