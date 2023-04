Eichsfelder wallfahren wieder

An der Antoniuskapelle in Küllstedt treffen sich die Walldürn-Wallfahrer.

Küllstedt. In Küllstedt wird die diesjährige Walldürn-Wallfahrt vorbereitet. Und dazu gehören auch zwei Zurüstwallfahrten.

Auch in diesem Jahr pilgern einige Eichsfelder wieder nach Walldürn in Baden-Württemberg. Die Wallfahrt findet in der Zeit von Freitag, 2. Juni, bis Mittwoch, 7. Juni, statt. „Wir treffen uns an der Heilig Blut-Grotte an der Antoniuskapelle in Küllstedt und gehen um 5 Uhr los“, sagt Wallfahrtsleiter Hermann-Josef Montag.

Zu den traditionellen Zurüstwallfahrten zum Hülfensberg treffen sich die Pilger am Montag, dem 1. Mai, sowie am Sonntag, dem 14. Mai, jeweils um 6 Uhr ebenfalls an der Heilig Blut-Grotte.

Die Anmeldung für die Teilnahme an der Walldürn-Wallfahrt muss bis zum 14. Mai bei Franziska Sander unter der Telefonnummer 0173/8522904 oder per E-Mail an wallduernwallfahrt@web.de erfolgen.