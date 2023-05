Eichsfelder Wanderbus startet zur zweiten Tour

Eichfeld. Wanderfreunde sind am Sonntag wieder eingeladen, sich mit dem Wanderbus auf Tour durch das Eichsfeld zu begeben. Die Route führt entlang der Burgkapelle St. Michaelis zum Rusteberg.

Die zweite Tour der Wanderbus-Saison geht am Sonntag, 7. Mai zum Rusteberg. Naturparkführer Berni Mergel führt Wanderfreunde und Wissbegierige durch das Rustebachtal hinauf zu dem markanten Berg, der aufgrund seiner Lage schon früh als befestigte Anlage genutzt wurde.

Die Entdeckungstour führt entlang der Ruine der Burgkapelle St. Michaelis auf dem Rustebergplateau sowie zur Mariengrotte und Kirche in Marth.

Weite Ausblicke ins Leinetal und zu den hessischen Bergen erwarten die Teilnehmer. Eingekehrt wird anschließend in Marth. Der Schwierigkeitsgrad der Wanderung ist leicht. Der Bus startet um 9.40 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Worbis.

Weitere Zusteigemöglichkeiten sind um 9.50 Uhr am ZOB Leinefelde, um 10.10 Uhr am ZOB Dingelstädt, in Heiligenstadt um 10.30 Uhr an der Haltestelle Petriestraße sowie um 10.35 Uhr am ZOB. Zurück geht es gegen 17 Uhr.

Große und kleine Wanderfreunde können an der jeweiligen Haltestelle einsteigen und sich bequem und umweltbewusst zum Ausgangspunkt der Führung bringen lassen. Die Tickets kosten für Erwachsene zehn und fünf Euro für Kinder. Beim Familienticket fahren zwei Kinder kostenlos mit. Die Führungen sind im Preis enthalten.

Auch größere Gruppen können nach vorheriger Anmeldung unter der Nummer: 03605/515253 teilnehmen. Das ganze Programm mit allen Informationen gibt es unter www.eichsfeldwerke.de/wanderbus oder im Wanderbus-Flyer, erhältlich unter anderem an den Touristinformationen im Eichsfeld, am ZOB in Leinefelde, beim Landkreis Eichsfeld, dem HVE oder im Naturparkzentrum.

Nähere Informationen durch die Mitarbeiter des Naturparkzentrums Fürstenhagen unter Telefon: 0361/573915004.