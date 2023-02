Eichsfelder Weiber feiern ausgelassen ihren großen Fasching

Unter dem Motto „Unter dem Meer, der HCV im neuen Flair“ bebte in Heiligenstadt die Stadthalle. Auch dort wurde ein rauschender Weiberfasching gefeiert.

Leinefelde/Heiligenstadt. In Leinefelde und Heiligenstadt beben die Säle. Männerballette aus dem ganzen Eichsfeld sorgen für Stimmung. An der Leine gibt es Pokale für die schönsten Kostüme.

Nach zweijähriger Zwangspause war der Saal des Eichsfelder Hofes in Leinefelde Donnerstagabend voller Weiber – mit ordentlich Feierlaune. Zum Weiberfasching durften die Männerballette nicht fehlen. So konnten Manuela Eff und Viktoria Orlob unter tosendem Applaus fünf solcher Darbietungen ankündigen. Aber auch der eigene Nachwuchs bekam Beifall, so Tanzmariechen Milena, die zum Abschluss ihrer Karriere erneut ihr Können auf die Bretter legte.

Mit dem Bühnenmotto „Der Ozean ist blau, blau geht auch der LCV “ ging der Leinefelder Carneval Verein in seine 44. Session und so verwandelte sich der Saal in einen riesigen Ozean mit Meeresbewohnern. Es waren Gruppen von Muscheln, Kraken, Meerjungfrauen, Seerosen, Königinnen der Meere und sogar Taucher unterwegs.

Besten Verwandlungen in Leinefelde ausgezeichnet

Die beste der Verwandlungen wurden wieder ausgezeichnet. Dieses Jahr gewannen die „Seerosen“ den Pokal. Da das amtierende Prinzenpaar wegen Krankheit ausfiel, durften Antje I. und Alexander I. noch einmal an den Start. Sie waren in der letztmöglichen Saison 2020 schon in Amt und Würden und wurden nun als das „Ewige Prinzenpaar“ begrüßt.

Zeitgleich bebte in Heiligenstadt die Stadthalle – auch hier: ein rauschender Weiberfasching. Die Damen hatten Männerballette der Umgebung auf die Bühne geholt. Etwa die Feuerwehr Uder, die Bornhagener, Siemeröder, Geisleder, Kirchworbiser und Pfaffschwender. Sie alle sorgten mit ihren Showeinlagen für Stimmung. Natürlich waren die Majestäten Steven I. und Michaela I. da, dazwischen gab es Programmeinlagen der Heiligenstädter selbst.

