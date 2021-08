Eichsfelder Wochenendtipps: Konzerte, Ausstellung und Wanderung

Bevor Heinz Rudolph Kunze am 21. August auf die Burg Scharfenstein kommt, spielt er am Wochenende auf der Heimat-Alm bei Eschwege. Hier ist er 2017 beim Brunnenfest in Bad Langensalza zu sehen.

Eichsfeld. Musikalisch ist in den kommenden Tagen im Eichsfelder Veranstaltungskalender für fast jeden etwas dabei.

Ein musikalisches Wochenende steht den Eichsfeldern bevor. Von Klassisch bis modern ist fast für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Aber auch eine Wanderung und eine Ausstellungseröffnung warten auf Interessierte Besucher.

Weltklassik am Klavier in Sooden-Allendorf

In der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ gastiert am Freitag, um 19 Uhr, im Werratal Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf der russische Konzertpianist Nikita Volov. Unter dem Titel „Wütender Beethoven – lyrischer Grieg“ widmet sich die erste Hälfte des Konzertes Werken von Ludwig van Beethoven. Die zweite Hälfte des Programms führt nach Norwegen zu Edward Grieg. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren zahlen nichts. Buchungen sind möglich über Email an info@weltklassik.de oder telefonisch unter 0211/9365090.

Volksmusik auf der Heimatalm bei Eschwege

„Die Draufgänger“ eine österreichische Cover-Band des Schlagers und der Volksmusik aus der Südoststeiermark gastieren am Freitag in der Heimat-Alm am Werratalsee bei Eschwege. Sie spielen von 20 bis 21.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr, der Biergarten bis 24 Uhr geöffnet. Tickets gibt es noch unter www.heimat-verliebt.com.

Heinz Rudolph Kunze am Werratalsee

Am Samstag hat sich an selber Stelle ein großer Name angekündigt. Mit seinen Songs wie „Dein ist mein ganzes Herz” und „Mit Leib und Seele” eroberte Heinz Rudolf Kunze schon in den 80ern die Herzen seiner Fans. Unterwegs mit seinem neuen Programm „Wie der Name schon sagt – Das neue Soloprogramm” darf man ihn nach über 40 Jahren auf der Bühne an der Heimatalm am Werratalsee begrüßen. Nach der Vorband „Claudia und Sebastian“, die von 18.15 bis 19.15 spielen wird, geht sein Konzert um 19.30 Uhr los. Tickets gibt es auf www.heimat-verliebt.com.

House Musik von DJ Duo in Bad Sooden-Allendorf

Freitag und Samstag ist das national bekannte DJ-Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen Namen „Gestört aber Geil“ beim Soundgarten Open Air in Bad Sooden-Allendorf zu hören. Einlass ist an beiden Tagen jeweils ab 18 Uhr, um 20 Uhr geht es dann bei der Sporthalle in Bad Sooden-Allendorf los. Karten gibt es auf www.sound-garten.de.

Mathi, der Kinderliedermacher, beim Soundgarten Open Air

Für die Kleinen hat das Soundgarten Open Air auch etwas zu bieten am Wochenende. Mathi, der Kinderliedermacher, kommt unter anderem mit dem „miesen fiesen Riesen“, dem „Popopapier“ am Sonntag um 15.30 Uhr nach Bad Sooden-Allendorf. Mathi, der Mann mit der Gitarre und mit dem mit Abstand breitesten Grinsen, hat dann für kleine und große Fans jede Menge Spaß und garantierte Ohrwürmer im Gepäck. Einlass ist ab 14 Uhr bei der Sporthalle, Im Eilse 2. Karten gibt es auf www.sound-garten.de.

Wanderung zum Hubenberg und der Ruine Harburg Haynrode

Zu einer teilweise anspruchsvollen Wanderung zum Hubenberg treffen sich Interessierte am Sonntag um 9 Uhr am Parkplatz an der Kirche in Haynrode. Herbert Hartmann lädt dazu ein. Der Natur- und Landschaftsführer führt durch schattige Buchenwälder und an Eichsfelder Grenzsteinen entlang zur Burgruine der Harburg. Dabei gibt es viel Wissenswertes über die Geschichte der Region und über die Tier- und Pflanzwelt zu erfahren. Es wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro pro Person eingesammelt. Für Kinder wird dieser nicht erhoben.

Sonderausstellung im Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt

Am Sonntag um 11 Uhr wird im Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt die Ausstellung „Im Garten des Dichters. Werner Löwe. Zeichnungen und Collagen“ eröffnet. Der Künstler wird anwesend sein. Auch wird ein Einführungsvortrag von Paul Wand erwartet. Die musikalische Begleitung übernehmen Ditmar Wiederhold am Fagott und Benjamin Weis mit dem Cello. Der Eintritt ist frei, eine telefonische Anmeldung unter 03606/613794 ist erforderlich.

Messfeier am Bildstock auf der Gobert

Die bereits zur Tradition gewordene Messfeier am Bildstock auf der Gobert findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Die Messfeier wird von einem Pater vom Hülfensberg zelebriert und von der Frauenschola aus Volkerode mitgestaltet. Für auswärtige Besucher besteht die Parkmöglichkeit im Neubaugebiet bei der Feuerwehr. Nach der Messfeier sind alle Besucher zu einem Imbiss an die ehemalige Antennenstation eingeladen.

Orgelkonzert in der Kirche St. Martin in Hüpstedt

Lukas Klöppel aus Wien ist am Sonntag um 17 Uhr in der St. Martin Kirche Hüpstedt zu Gast. Zu diesem Orgelkonzert an der Hesse-Orgel ist der Eintritt frei, am Ende gibt es eine Türkollekte für die Unkosten.