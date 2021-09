Eichsfelder Wochenendtipps: Von Nostalgie bis Kneipengottesdienst

Eichsfeld. Eichsfelder Wochenendtipps: Das Angebot reicht vom Wandern über Musik bis zur bildenden Kunst

Eine Wanderung in Buntsandsteinformationen, das Eintauchen in alte Eisenbahntechnik bis hin zum Geschmackserlebnis in Sachen Walnuss stehen auf dem Plan.

Wanderung rund um Thalwenden

Der Verein für eichsfeldische Heimatkunde lädt zum Tages des Geotops Samstag zu einer Exkursion ein. Treffpunkt ist 14 Uhr an der Martins-Kirche in Thalwenden. Es geht zum „Schulfelsen“.

Ein Tag rund um die Walnuss

Zum 12. Mal findet Sonntag der Walnusstag auf Hof Sickenberg in Asbach-Sickenberg statt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm rund um die Walnuss und den Walnussbaum inklusive Mitmachaktionen für Kinder.

Familienzentrum feiert Geburtstag

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg Dingelstädt feiert Sonntag 25. Geburtstag. Der Festgottesdienst mit Bischof Neymeyr findet um 15 Uhr im Klostergarten statt, bei Regen in der St.-Gertrud-Kirche. Danach gibt es Kaffee, Kuchen und Aktionen. Anmeldung unter der Telefonnummer: 036075/690072.

Malerei in der Kreisstadt

Die gemeinsame Ausstellung von Uta Oesterheld-Petry aus Heiligenstadt und Hiltrud E. Menz aus Reinhausen wird bis Sonntag verlängert. Zu sehen ist sie nach Vereinbarung in der Dingelstädter Straße 3 in Heiligenstadt.

Kneipengottesdienst in Worbis

Zum zweiten Mal laden Pfarrer Peter-Michael Schmudde und Gastwirt Jürgen Hartmann am Sonntag, 10.30 Uhr zum Kneipengottesdienst in Worbis ein. Stattfinden wird er vor Hartmanns Bierstube. Alle sind willkommen, ob konfessionell gebunden oder nicht.

Eisenbahnnostalgie in Heiligenstadt

Am Heiligenstädter Ostbahnhof bietet der Eisenbahnverein zwei Fahrtage. Am Samstag dreht sich alles von 14 bis 19 Uhr um die alte Technik, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Angeboten werden Führerstandsmitfahrten. Zusätzlich zu den kleinen Dieselloks wird es Fahrten im Akku-Schlepper geben. Der Eintritt ist frei.

Kirmes in Westhausen

In Westhausen wird am Wochenende Kirmes gefeiert. Los geht es Freitag ab 21 Uhr mit Musik der 80er. 90er und 2000er Jahre „unter der Eiche“, Samstag spielen am gleichen Ort ab 20 Uhr „Zwei gegen Willi“. Das Festhochamt folgt Sonntag um 10 Uhr, ab 14 steht Ständchenbringen mit den Ibergmusikanten im Plan, ab 15 Uhr startet ein Kinder und Familienfest.

Onlinekonzert zum Orgelherbst

Nur online findet das Abschlusskonzert des Eichsfelder Orgelherbstes am Sonntag ab 16 Uhr statt. Dieses Konzert steht im Gedenken all derer, die bis heute an den Folgen von oder mit COVID-19 leiden oder sogar gestorben sind. Zu sehen ist das Konzert unter www.kirchenmusik-eichsfeld.de.

