Eichsfelder Zeitzeugen erinnern an die friedliche Revolution im Herbst 1989

Leinefelde. Zeitzeugen blicken auf die Geschehnisse der friedlichen Revolution im Herbst 1989 zurück. In Leinefelde fand die erste Demonstration statt.

Im Herbst 1989 gehen in der gesamten DDR Bürger auf die Straße, um für politische Veränderungen und demokratische Grundrechte zu demonstrieren. Bekannt sind die großen Demonstrationen in Leipzig vom 9. Oktober 1989 mit etwa 70.000 Menschen oder in Ost-Berlin auf dem Alexanderplatz vom 4. November 1989 mit rund 400.000 Teilnehmern. Aber auch in den kleineren Orten in der DDR versammeln sich Menschen, oft im Schutz der Kirchen. So auch im Eichsfeld. Ab dem 19. Oktober 1989 beginnen hier Schweigemärsche, wöchentliche Kundgebungen und Demonstrationen im Anschluss an kirchliche Andachten, Friedensgebete oder Gottesdienste.

In Heiligenstadt fanden sie montags statt, in Leinefelde am Donnerstag. Auch in Worbis und Dingelstädt gab es regelmäßige Demonstrationen. Zu den Forderungen gehörten unter anderem die Achtung der Grundrechte, die Chancengleichheit für Christen sowie die Abschaffung des Sperrgebietes.

In Leinefelde fand die erste Demonstration am 19. Oktober 1989 statt. Am 23. Oktober 1989 beteiligten sich bereits rund 1000 Menschen an Protesten in Heiligenstadt, eine Woche später waren es 10.000 Menschen. Am 9. November 1989 nahmen in Leinefelde mehr als 20.000 Demonstranten an der Kundgebung auf dem Zentralen Platz teil.

Das Leinefelder Stadtteilbüro, das Frauenzentrum Leinefelde und das Grenzlandmuseum Eichsfeld laden zu einem Erzählcafé zum Herbst 1989 im Eichsfeld ein. Das Erzählcafé findet am Freitag, 27. Oktober, von 14 bis 16 Uhr im Frauenzentrum statt. Zeitzeugen werden über die Geschehnisse im Herbst 1989 berichten und ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei. Die Plätze sind begrenzt.

