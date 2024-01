Eichsfelderin baut mehrere Unfälle

Leinefelde In Leinefelde verursacht eine Autofahrerin gleich mehrere Unfälle. Der Grund ist hochprozentig.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag setzte sich nach Polizeiangaben in Leinefelde eine 37-Jährige trotz Alkoholkonsums hinter das Steuer ihres Fahrzeugs. Dies blieb jedoch nicht ohne Folgen. Zunächst kollidierte sie in der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße mit einem Baum. Hierbei riss der Außenspiegel an der Fahrerseite ab.

Unbeirrt setzte die Frau ihre Fahrt fort, ehe sie im Ringau frontal mit einem parkenden Opel kollidierte. Die Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht, teilt die Polizei weiter mit. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von mehr als ein Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme im nahegelegenen Klinikum durchgeführt.