Eichsfelderin verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Eschwege. Da hat eine Eichsfelderin nicht gut aufgepasst. Die Polizei spricht von einem relativ hohen Schaden, zwei Autos sind erheblich beschädigt.

Wie die Eschweger Polizei mitteilt, hat eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Eichsfeld am Montagmorgen gegen 7.35 Uhr am Weidenhäuser Kreuz bei Eschwege, Höhe Niederhone, einen Verkehrsunfall mit insgesamt 8000 Euro Sachschaden verursacht. Die Frau sei, so die Polizei, von der B 27 kommend über den Zubringer gefahren und wollte dann nach links auf die B 249 in Richtung Eschwege einbiegen. Hierbei missachtete sie laut Unfallbericht das dortige Stopp-Zeichen und nahm einer 25-jährigen Autofahrerin aus Wehretal die Vorfahrt. Beide Pkw wurden mit je 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen und mussten zudem abgeschleppt werden.