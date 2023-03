Eichsfeldforum informiert zur Altersarmut bei Frauen

Heiligenstadt. Frauen sind immer häufiger von Altersarmut betroffen. In Heiligenstadt werden zu diesem Thema Forschungsergebnisse präsentiert.

Im Rahmen des Eichsfeldforums lädt das Bildungswerk des Bistums Erfurt am Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr zu einer Veranstaltung mit dem Thema „Altersarmut ist weiblich“ ins Marcel-Callo-Haus nach Heiligenstadt ein. Irene Götz, Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellt an diesem Abend sowohl Ergebnisse zur Erforschung von Altersarmut bei Frauen aus verschiedenen sozialen Milieus vor als auch Strategien zur Bewältigung des Problems, die ihnen weiterhin eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.