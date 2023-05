Eichsfeldforum thematisiert Benachteiligung von Frauen

Dingelstädt. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist auch im Eichsfeld präsent. Das Eichsfeldforum stellt es ins Zentrum einer Diskussion.

„Geschlechtergerechtigkeit, aber wie? Ungleiche Aufteilung von Sorgearbeit“ lautet das Thema einer Veranstaltung des Bistums Erfurt im Rahmen des Eichsfeldforums.

Sorgearbeit umfasst die bezahlte oder unbezahlte Fürsorge für Kinder, ältere Menschen oder für die Hausarbeit und ist in Deutschland weiblich geprägt. Frauen investieren hierbei viermal so viel Zeit als Männer. Diese Ungleichverteilung führt zu einer geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Frauen. Dadurch, dass Frauen mehr unbezahlte Arbeit leisten, sind sie nicht im gleichen Maße für den Arbeitsmarkt verfügbar wie Männer. Es entstehen Einkommenslücken, Abhängigkeiten von Familie oder Staat und später womöglich Altersarmut. Hinzu kommt, dass es an gesellschaftlicher Anerkennung für diesen Einsatz fehlt.

Über dieses Problem referiert und diskutiert die Professorin Sabrina Schmitt am Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, im Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es besteht außerdem die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen.

Anmeldung unter familienzentrum@kerbscher-berg.de