Eichsfeldgemeinde erhält Glasfasernetz

Die Telekom baut in Heuthen das Glasfasernetz aus.

Heuthen. Die Telekom baut in Heuthen ein Glasfasernetz. Die Einwohner können sich bereits für einen Anschluss registrieren.

Die Telekom baut in Heuthen ein Glasfasernetz für mehr als 400 Haushalte. Die Anschlüsse sind ab sofort buchbar, teilt das Unternehmen mit. Kunden könnten sich bereits registrieren, heißt es. Das neue Netz ermögliche Gigabit-Bandbreiten.

„Schnelles Internet ist wichtig. Eine leistungsfähige, hochmoderne digitale Infrastruktur macht unsere Kommune resilienter gegenüber Krisen. Das zeigt sich täglich in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie im privaten Umfeld“, sagt Bürgermeister Michael Gaßmann (FW). „Deshalb freue ich mich, dass es beim Glasfaserausbau in Heuthen vorangeht.“

Die Telekom lädt alle Bürger und Unternehmer in Heuthen zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Donnerstag, 21. September, um 18:30 Uhr, im Gemeindesaal in der Ratsgasse statt. Demnächst sind autorisierte Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom im Ort unterwegs, die den Anwohnern den Service anbieten, sich bequem zuhause beraten zu lassen.

Die Kundenberater sind am Outfit der Deutschen Telekom zu erkennen und weisen sich entsprechend mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben aus, heißt es seitens der Telekom.