Eichsfeldwerke führen Chipkarte für Deutschlandticket ein

Eichsfeld. Ab sofort können Eichsfelder Interessenten die Chipkarte für das Deutschlandticket beantragen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten.

Die Eichsfeldwerke-Tochter EW Bus führt jetzt auch eine Chipkarte für das Deutschlandticket, also das 49 Euro-Ticket, ein. „Die Chipkarte ist kein neues Ticket, sondern eine formale Alternative des Deutschlandtickets, das die EW Bus seit Ende April anbietet“, erklärt Unternehmenssprecher Dominik Grone. „Die Karte beinhaltet genau denselben Leistungsumfang wie das klassische Deutschlandticket.“

Einsetzbar sei sie ab dem 1. August. Sie sei eine sinnvolle Alternative für Leute unter 18 Jahren, zum Beispiel für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, aber auch für Fahrgäste, die ihren Fahrausweis etwa aus Sicherheitsgründen nicht über das Smartphone abbilden wollen oder abbilden können.

Bearbeitungsdauer beträgt etwa zwei bis drei Wochen

Die Erstellung der Chipkarte erfolgt direkt durch die EW Bus. Für die Bearbeitung und Zusendung benötige das Unternehmen etwa zwei bis drei Wochen.

„Soll die Chipkarte für den ersten Tag eines Folgemonats vorliegen, sollte die Beantragung optimaler Weise bis zum zehnten Tag des vorherigen Monats erfolgen.“ Grone betont die rechtzeitige und fristgerechte Beantragung besonders, denn sie sei ein wichtiger Aspekt insbesondere für Personen, die im August eine Ausbildung beginnen und mit dem Bus zur Ausbildungsstätte oder Berufsschule pendeln möchten.

Und so funktioniert es: Um die neue Chipkarte zu beantragen, muss das Antragsformular sowie ein SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt werden.

Zudem ist dem Antrag ein aktuelles Lichtbild (Passfoto) des Abonnenten beziehungsweise Ticketinhabers beizufügen, das nicht älter als sechs Monate sein sollte.

Die Chipkarte kann ab sofort direkt bei der EW Bus in der Abbestraße 8 in Leinefelde-Worbis oder am Betriebshof in der Dingelstädter Straße 51b in Heilbad Heiligenstadt beantragt werden. Ebenso ist eine Beantragung online unter der Web-Adresse: www.eichsfeldwerke.de/deutschlandticket/ möglich.

„Wir freuen uns, den Fahrgästen mit der Chipkarte eine formale Alternative des Deutschlandtickets anbieten zu können“, erklärt Marcel Gunkel, Mitarbeiter der EW Bus.

Und weiter führt er aus: „Für unsere Fahrgäste macht die Chipkarte nicht zuletzt das Ausweisen im Bus einfacher. Zudem entlastet sie die Busfahrerinnen und Busfahrer bei der Fahrscheinkontrolle.“