Ein bisschen mehr Sicherheit für das Eichsfeld: Steffen Ritschel übernimmt Beratungsstelle der Nordthüringer Polizei

Eichsfeld/Nordhausen. Egal ob Eichsfelder Schule, Seniorentreff, Verein oder Hausbesitzer: Kriminalhauptkommissar hat auf ziemlich alle Fragen eine Antwort. Vor allem auf die, die Sicherheit und Vorsorge vor Kriminalität betreffen.

Die polizeiliche Beratungsstelle der Polizei Nordthüringen hat ein neues Gesicht. Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel hat die Geschäfte von seinem Amtsvorgänger Hartmut Speiser übernommen. Leider hätten in den vergangenen Jahren durch pandemiebedingte Einschränkungen Präventionsveranstaltungen ruhen müssen.

Das sei speziell für Schulen schwierig gewesen, die erfahrungsgemäß sehr hohen Informations- und Handlungsbedarf bei Themen wie Mobbing, Sucht, Zivilcourage, Drogen, Fremdenfeindlichkeit oder Cybercrime hätten, heißt es von der Polizei. Die Schulen bekämen daher durch die Präventionsstelle proaktiv entsprechende Informationspakete im Bereich Prävention zugestellt, um in ihrer Arbeit vor Ort unterstützt zu werden. Speziell in Zeiten der Pandemie sei es Rettungsanker und „Erste-Hilfe“ gewesen.

Steffen Ritschel steht aber allen Bürgerinnen und Bürgern in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich mit seinen Informationsangeboten zur Verfügung. Zum Beispiel für Eigenheimbesitzer, die eine vor-Ort-Beratung zum Thema Einbruchschutz in all seinen Facetten benötigen und natürlich auch der nahezu allgegenwärtige Telefontrickbetrug, Enkeltrick oder Schockanruf ist Thema der Präventionsarbeit. Zu jedem dieser Themen bietet Steffen Ritschel etwas, um Ängste zu nehmen und Handlungssicherheit zu schaffen. Informationsveranstaltungen, Telefongespräche, Broschüren und Anschauungsmaterial – die Beratung sei vielfältig. Das Angebot gilt auch für Vereine, Seniorentreffs und Einzelpersonen.

Telefon: 03631 / 96-1504, E-Mail: beratungsstelle.nordhausen.@polizei.thueringen.de