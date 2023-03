Ein Blick hinter die Kulissen des Bleicheröder Schillergymnasiums

Bleicherode. Wie soll es nach der Grundschule weitergehen? Wer danach ein Gymnasium besuchen möchte, sollte sich den Tag der offenen Tür im Bleicheröder Schillergymnasium nicht entgehen lassen.

Nach dreijähriger Bauphase kann das Schillergymnasium in Bleicherode am Samstag, dem 11. März, endlich wieder seine Türen für Schüler, Ehemalige und interessierte Gäste auch aus dem Landkreis Eichsfeld öffnen. Allein das neue Schulgebäude sei schon einen Besuch wert, aber natürlich haben die Lehrer interessante Themenräume, Vorführungen und knifflige Spiele vorbereitet, heißt es in der Ankündigung der Schule. Um 10 Uhr wird der Tag musikalisch in der neuen Aula eröffnet. Bis 12 Uhr kann dann geknobelt, geturnt und gestaunt werden. Wer sich nach dem Tag der offenen Tür für einen Besuch des Schillergymnasiums entscheidet, der kann sich für das kommende Schuljahr vom 13. bis 18. März 2023 im Sekretariat anmelden.