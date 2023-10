Ein Eichsfelddorf feiert sich und hat sich dazu Draufgänger eingeladen

Silberhausen. In Silberhausen hat sich viel getan. Nun gibt es ein Fest mit viel Musik und Gästen aus Österreich.

In Silberhausen hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. „Und das trotz Pandemie. Doch in einem größeren öffentlichen Rahmen konnte manches nicht eingeweiht werden“, sagt Ortschaftsbürgermeister Michael Groß (CDU). Er denkt dabei auch an die Übergabe der Erholungsfläche am Unstrut-Radweg. Derweil kann am kommenden Mittwoch, 25. Oktober, das neue Multifunktionsgebäudes am Sportplatz gebührend seiner Bestimmung übergeben werden.

Und dann wäre da noch die Ersterwähnung vor 850 Jahren, die die Silberhäuser eigentlich 2021 begehen wollten, doch die Feierlichkeiten konnten auf Grund der Einschränkungen nicht wie vorgesehen stattfinden. Corona machte ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Nun soll es laut Ortschaftsbürgermeister und Christian Mehler von Konzepthafen, einer Eichsfelder Event- und Marketingagentur, für Einheimische und Gäste einen unvergesslichen Abend geben, an dem ordentlich gefeiert wird. Das Fest, zu dem alle willkommen sind, steht am Samstag, 28. Oktober, im Gemeindesaal an.

Die Gemeinschaft pflegen bei Volksmusik und Partyschlagern

Los geht es um 20 Uhr, dann will DJ Lederhose mit einem Warm-Up erst einmal die Stimmung so richtig anheizen, bevor Die Draufgänger, eine österreichische Musikgruppe, loslegen. Sie haben Partyschlager, Schlager und Volksmusik im Gepäck.

Die Draufgänger, so heißt es, beeindruckten mit einem vielseitigen Repertoire. Gegründet wurde die Band im Jahr 2001, als ihre Mitglieder sich als Kinder in einer Musikschule trafen und daraufhin eine Jugendband ins Leben riefen. Ihr erstes Album „Jung. Frech. Steirisch“ wurde 2005 veröffentlicht, doch der große Durchbruch erfolgte erst zwei Jahre später durch die Teilnahme an der Fernsehshow „Grand Prix der Volksmusik“. In den Jahren danach eroberten sie dann unter anderem die Charts. Die Band, die heute aus vier Musikern besteht, ist allerdings nicht mehr die Erstbesetzung. Doch Spaß haben die Herren allemal.

Im Anschluss sorgt an diesem Abend DJ Lederhose noch einmal mit einer After-Show-Party für Unterhaltung. „Ich hoffe, dass es für alle ein schöner Abend wird, bei dem auch die Gemeinschaft wieder gepflegt werden kann“, sagt Michael Groß.

Karten für die Veranstaltung unter www.silberhausen-feiert.de oder ab 19. Oktober im Einwohnermeldeamt in Dingelstädt, Geschwister-Scholl-Straße 26-28. Preis: 19,90 Euro. Restkarten an der Abendkasse für 25 Euro.