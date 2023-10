Ein Eichsfelder Hof lädt zum Walnusstag ein

Asbach-Sickenberg. Auf Hof Sickenberg wird einiges geboten. Da dürfen auch kulinarische Köstlichkeiten wie Walnussbrot und Walnussbratwürste nicht fehlen.

Der Walnusstag auf Hof Sickenberg hat mittlerweile Tradition. Und so laden Annika Löschau und Tizian Molnár am kommenden Sonntag, 8. Oktober, wieder von 12 bis 18 Uhr alle Interessierten ein. Kulinarisch wird sich an diesem Tag, wie der Name schon verrät, alles um die Walnuss drehen. Dann dürfen sich die Gäste auf frisch gebackenes Walnussbrot aus dem Lehmbackofen freuen, außerdem gibt es Walnussbratwürste und diverse andere Leckereien mit Nüssen.

In der Scheune ist derweil ein kleiner Markt, bei dem Hersteller aus der Region ihre Produkte anbieten. In aller Ruhe kann dort gestöbert werden. Am Nachmittag steht auch eine Führung zur Walnussplantage auf dem Programm, mit anschließender Vorführung der Walnussernte- und Verarbeitungstechnik. Zu sehen ist, wie die Walnussknackmaschine und der Walnussroller funktionieren.

Nicht zuletzt gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Beides wird den Gästen im Hofcafé serviert. Auch Herzhaftes wie Kürbisbrot soll nicht fehlen, verraten Annika Löschau und Tizian Molnár schon einmal.

Kontakt: Tel. 036087/97696 oder E-Mails an info@hofsickenberg.de