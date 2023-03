Ein Eichsfelder Liedermacher über Kräuter, Gras und Blumen

In das Bürgerhaus in Dingelstädt wird zu zwei Veranstaltungen eingeladen.

Dingelstädt. Ein Eichsfelder Liedermacher und eine Journalistin haben einiges rund um Kräuter, Gras und Blumen zu berichten. Einen Tag später wird zum Oster- und Frühlingsbasteln eingeladen.

„Tapfer schießen Gras und Kräuter und die Blumen schlagen aus“ lautet der Titel des neuen Frühlingsprogramms des Liedermachers Klaus Nitschke und der Journalistin Christine Bose aus Heiligenstadt. Zu diesem musikalisch-literarischen Abend wird am Freitag, 24. März, um 19 Uhr in das Bürgerhaus „Franz Huhnstock“ eingeladen. Karten können an der Abendkasse erworben werden.

Die Stadtbibliothek Dingelstädt im Bürgerhaus „Franz Huhnstock“ und der Verein für Popular- und Kleinkunst, laden am 25. März alle interessierten Kinder und Erwachsenen zu einer weiteren gemeinsamen Veranstaltung ein.

Das Oster- und Frühlingsbasteln findet in diesem Jahr am Sonnabend, 25. März, von 11 bis 15 Uhr statt. Auf Wunsch werden Anleitungen für die verschiedenen kreativen Arbeiten gegeben. Für das benötigte Material wird ein kleiner finanzieller Beitrag erhoben, heißt es in der Ankündigung. Während dieser Öffnungszeit besteht auch die Möglichkeit, entliehene Bücher und andere Medien abzugeben und neue auszuleihen.

Anmeldungen zum musikalisch-literarische Abend sind in der Stadtbibliothek Dingelstädt unter Tel.: 036075/62 192 möglich.