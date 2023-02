Ein Eichsfelder Ortschronist lüftet Geheimnisse

Struth. Bertram Kieler hat viel Interessantes und auch Nachdenkliches über das Eichsfelder Dorf Struth zusammengetragen. Was es mit dem Bierstreit auf sich hat, erfahren die Gäste seines Vortrages.

Die Vortragsreihe zur Geschichte von Struth anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung vor 750 Jahren wird am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr im Saal der „Grünen Linde“, Lange Straße 93, fortgesetzt. Ortschronist Bertram Kieler hat inzwischen Jahrzehnte in Archiven und Chroniken recherchiert und will über eher Unbekanntes aus der Struther Historie erzählen. Dazu gehören spektakuläre Wetterereignisse, die die Vorfahren auf der Eichsfelder Höhe manchmal verzweifeln ließen. Aber auch über Kriminalgeschichten, einen Bierstreit und Nachtwächter von Struth hat Bertram Kieler allerhand Nachdenkliches wie Amüsantes zusammentragen können.