Ein Eichsfelder schläft ein – und das Essen brennt an

Niederorschel. In einem Eichsfelddorf geht eine Nachlässigkeit einigermaßen glimpflich aus. Ein kleines technisches Helferlein spielte dabei eine wichtige Rolle.

Ein Brandmelder hat in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Niederorschel Donnerstagnacht gegen 2 Uhr ausgelöst. Laut Polizei roch es im Haus auch nach Brand. Die Feuerwehr musste sich Zutritt zur betroffenen Wohnung verschaffen. Der 25-jährige Bewohner war eingeschlafen und hatte Essen auf dem Herd vergessen, so kam es zum Rauch.

Er wurde geweckt und war unverletzt. Nach dem Lüften war seine Wohnung weiter bewohnbar. Schaden ist nicht entstanden.