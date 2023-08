Ein Eichsfelder verabschiedet sich nach fast 18 Jahren

Teistungen. Der Abschied in Teistungen fällt auf beiden Seiten schwer: Im Grenzlandmuseum Eichsfeld geht mit Franz-Josef Schlichting ein Schwergewicht der Bildungsarbeit.

Schweren Herzens hat jetzt der Vorstand des Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen den langjährigen Vorsitzenden des Bildungsbeirats des Museums, Franz-Josef Schlichting, verabschiedet.

Seit der Eröffnung der Bildungsstätte im Jahr 2000 berät und begleitet der Bildungsbeirat die inhaltliche und konzeptionelle Arbeit des Museums. „Er besteht aus ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, politisch-historischer Vermittlungsarbeit sowie Umweltbildung“, so Museumschefin Mira Keune. Mehr als 18 Jahre war Franz-Josef Schlichting Leiter der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und fast ebenso lang gewählter Vorsitzender des Bildungsbeirats des Grenzlandmuseums.

Schlichting betonte die eindrucksvolle Entwicklung, die das Museum genommen habe, „insbesondere in den letzten Jahren, in denen eine spürbare Professionalisierung der Arbeit zu verzeichnen war“. Er würdigte zudem die vielen innovativen, meist länderübergreifend durchgeführten Schülerprojekte, die zu einem Markenzeichen des Grenzlandmuseum geworden seien. „Es war mir eine Freude und Ehre, die Arbeit über all die Jahre begleiten zu können und das – vielfach ehrenamtliche – Engagement im Museum und der Bildungsstätte erleben zu dürfen“, so der gebürtige Eichsfelder.

Horst Dornieden bedankte sich als Vorsitzender des Grenzlandmuseums im Namen des gesamten Teams bei Schlichting für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit, die unzähligen Kooperationsveranstaltungen mit der Landeszentrale sowie die konstante Bereicherung der Arbeit des Bildungsbeirates als Vorsitzender. Seit dem 1. Februar ist Franz-Josef Schlichting in der Thüringer Staatskanzlei Beauftragter für Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und deren Angelegenheiten.