Ein Eichsfelder Wasserlauf hält Starkregen stand

Beuren. Im Eichsfeld hat es Dienstagabend heftig geregnet. Ein Bachlauf in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis hat gezeigt, dass eine gewisse Maßnahme Wirkung zeigt.

„Der Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe konnte nach dem ersten größeren Regenereignis im Spätsommer oder Herbst eine positive Bilanz ziehen“, sagt Verbandsingenieurin Juliane Bemmlott. Gerade in der sommerlichen Mahdsaison komme es immer wieder zu Diskussionen mit besorgten Bürgern wegen der Arbeitsweisen des GUVs.

„In Beuren zeigte sich jetzt, wie effektiv und schützend eine bewachsene und naturnahe Uferböschung ist“, sagt die Expertin. Am späten Dienstagabend wurde durch die Wetterstation in Leinefelde – Daten des Deutschen Wetterdienstes – eine Niederschlagsmenge von 16,7 Liter pro Quadratmeter gemessen. Dieses Regenereignis könne als markante Wettersituation gewertet werden und spiegelte sich in erhöhten Abflüssen der Leine wider.

„Anhand der Dokumentationen unserer Flussarbeiter mittels Fotos, Aufmaß der Wasserspiegellagen und Begutachtung der Böschung am nächsten Tag ist zu erkennen, dass sich der Rasen und das Schilf umlegen und somit die Böschung schützen“, so Juliane Bemmlott. Es seien keine neuen Böschungsabbrüche an den exponierten Stellen zu verzeichnen. Dadurch zeige sich, dass natürliche Gewässer durch standortgerechte Ufervegetation stabilisiert würden. „Zudem war der schadfreie Abfluss zu jeder Zeit gewährleistet.“