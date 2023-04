Ein Fackellauf durch das Eichsfeld zur Erinnerung

Der Bereitschaftsdienst des DRK-Eichsfeld übergab die Fackel am Rathaus in Worbis im Beisein von Christian Zwingmann (parteilos/Zweiter von rechts) an den DRK-Kreisverband Kyffhäuser.

Eichsfeld. Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt sich an einem besonderen Fackellauf. Mit ihm wird an die Anfänge der Rotkreuzbewegung erinnert.

Seit 1992 erinnern Menschen aus der ganzen Welt rund um den 24. Juni bei einem Fackelzug des Italienischen Roten Kreuzes von Solferino nach Castiglione delle Stiviere an die Anfänge der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Auch das DRK möchte an seine Wurzeln erinnern und sich am Lauf beteiligen. Im Zuge der Aktion machte die Fackel jetzt Station im Kindergarten Mischka und im Seniorenzentrum in Leinefelde. Der DRK-Kreisverband Eichsfeld übergab sie am Worbiser Rathaus im Beisein von Christian Zwingmann (parteilos/Zweiter von rechts), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, an den DRK-Kreisverband Kyffhäuser.