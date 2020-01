Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein guter Rat für die Eichsfelder von der Polizei: So schützt man sich vor Online-Betrügern

Viele haben sich für 2020 Veränderungen vorgenommen. Ich habe mir auch etwas vorgenommen: Jeden Monat ein guter Tipp für die Eichsfelder von der Polizei.

Weihnachtliche Überraschungen haben einige Eichsfelder an ihrem Computer erlebt. So geschah Folgendes. Es klingelt das Telefon, es meldet sich eine gut Deutsch sprechende, aber offensichtlich ausländische männliche Stimme und fragt, ob man denn schon Online-Banking mache. „Natürlich tue ich das. Es spart Zeit.“ Diese Antwort erfreut den Anrufer. Er sagt, da sei aber ein Problem. Sie hätten eine Sicherheitslücke an ihrem Computer und müssten ihm deshalb mal die Gelegenheit zur Fernwartung geben. Er sei von Microsoft Deutschland in München dazu beauftragt. Die Telefonnummer scheint auch dahin zu gehören.

Was eine Bank tut, steht in den Briefen

Der Anrufer teilt dann ein Kennwort mit, dass auf einer Website eingegeben werden muss, damit er den Computer reparieren kann. Computer hochfahren, Website aufrufen, Passwort eingeben. Er informiert dann auch im weiteren Gespräch, dass es passieren wird, dass er danach den Computer herunterfährt und morgen noch einmal anrufen müsse.

Der Ablauf ist an den nächsten beiden Tagen nahezu derselbe. Am dritten sagt der Anrufer noch, dass der Computer jetzt auf Dauer sicher ist. Das veranlasst den Eichsfelder, zwei liegen gebliebene Rechnungen über Online-Banking bezahlen zu wollen. Die Überraschung ist groß. Denn das geht gerade nicht, weil mehrere 1000 Euro genau zu den Zeitpunkten der „Computerwartung“ in drei gleichen Teilbeträgen in ein fernes Land abgebucht wurden. Jetzt sind nur noch 400 Euro auf dem Konto drauf. Das muss für den ganzen Januar reichen.

Reingefallen. Und das ausgerechnet, weil der Eichfelder gründlich und korrekt sein wollte. Diese Verhaltensweise wie eben erzählt, gibt es von keiner Bank, gibt es von keinem IT-Unternehmen, und gibt es erst recht nicht durch die Polizei. Was Ihre Bank tut, steht in den Briefen, die Sie bei Vertragsabschluss erhalten. Und nur das tut die Bank. Und diese Briefe lesen! Nicht wegwerfen, Bankpost nie einfach wegwerfen, sondern Schreddern oder ganz klein schnipseln.

Für telefonische Kontakte mit allen Banken gibt es zwingend vorher eine, auf einem anderen Kommunikationsweg (also per Post), übermittelte Telefon-PIN.

Keine umfangreichen Geldbeträge aufs Girokonto

Und noch ein wichtiger und sinnvoller Hinweis, der zwar mit Arbeit verbunden ist, aber ein wenig mehr Sicherheit bietet. Nach jeder Online-Banking-Runde setze ich über die Einstellungen das Online-Banking-Limit auf zehn Euro zurück. Das hat lediglich zur Folge, dass ich beim nächsten Banking einen Arbeitsgang mehr tun muss, rettet mir aber gegebenenfalls einiges Geld, weil ein Täter auch die Einstellungen vor den Überweisungen ändern muss.

Daneben ist es tückisch, umfangreiche Geldbeträge auf dem Girokonto zu haben, von dem man seine täglichen und üblichen Monatsgeschäfte tätigt. Lassen Sie auf dem Girokonto, das Sie für Ihr regelmäßiges Online-Banking nutzen, nur den wirklich notwendigen Betrag. Klar, nicht bei jedem sammelt sich auf dem Girokonto Geld an – aber wenn da mehr drauf ist, als sie absehbar regelmäßig benötigen, weg von diesem Konto. Sie schleppen ja auch in der Geldbörse nicht unnötig viel Geld mit sich rum.

Übrigens: Auch die von Microsoft forcierte Aktualisierung der Software, weil für Windows 7 keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt werden, erfolgt nicht mit Fernwartung. Lassen Sie auf keinem Wege jemanden, den sie nicht persönlich kennen und dem sie vertrauen, Zugriff auf Ihren Computer nehmen.

Dietmar Kaiser ist Polizeidirektor und Leiter der Polizeiinspektion Eichsfeld.