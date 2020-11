Ein Haus in Ershausen für die Schwestern vom indischen Kristu-Dasi-Orden

Für Gäste und Besucher des St. Johannesstiftes ist es nicht zu übersehen. Zentral auf dem Gelände ragt ein Neubau direkt neben dem Vinzenzhaus empor, verbunden sind die beiden Gebäude durch ein modernes Treppenhaus. „Wir haben darauf geachtet, dass alles rollstuhlgerecht gebaut wird“, sagt Berthold Ehling, Geschäftsführer der St. Johannesstift gGmbH, und öffnet die große Tür zum neuen Konventhaus. Rechts erstreckt sich ein kleiner Flur, vorbei an einem Bad gelangt man in einen großen Aufenthaltsraum mit einer großen Küche. „Die Schwestern kochen gern. Ich war selbst schon ein paar Mal eingeladen. Es schmeckt einfach köstlich“, erzählt Ehling, der seine Freude nicht verbergen kann, dass sich der indische Orden Kristu Dasi entschlossen hat, sich dauerhaft in Ershausen niederzulassen.

Auch aus diesem Grund habe man sich entschieden, den Schwestern mit dem neuen Konventhaus zu zeigen, dass sie in Ershausen willkommen sind. „Uns gefällt es sehr gut hier, genauso wie Zuhause“, sagt Schwester Jessy. Im August 2015 kam sie mit Oberin Lissy ins Eichsfeld. Mittlerweile unterstützen fünf Schwestern die Arbeiten im Johannesstift. Die Schwestern Jessy, Eljees, Josmy und Oberin Lissy sind ausgebildete Krankenschwestern. Schwester Deepthi, die erst kurze Zeit in Ershausen ist, hilft in der Küche mit.

„Wir sind stolz auf unsere Schwestern. Sie unterstützen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Sie sind Ansprechpartner für die Bewohner, aber auch für die Mitarbeiter“, erzählt Berthold Ehling und macht auf der Baustelle einen großen Schritt durch die Terrassentür. Der Orden sei eine große Gemeinschaft. Laut Ehling sind rund 20 Schwestern in Deutschland. „Sie treffen sich zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Für diese Treffen, hoffen wir, werden auch die neuen Räume genutzt“, so Ehling. Daher habe man die Räume im neuen Konventhaus auch dementsprechend geplant und umgesetzt. Zwei Gästezimmer und eine Bibliothek sind auch auf der Etage zu finden. Acht Wohnräume für die Schwestern sind in der ersten Etage am Entstehen. „Jeder Raum hat einen anderen Grundriss“, so Ehling. Bei allem seien die Schwestern mit eingebunden. So haben sie sich kürzlich die Bodenbeläge ausgesucht, und gerade würde geklärt, welche Schwester welchen Raum bezieht.

Ein Rückzugsort für die Schwestern

Das Haus soll Rückzugsort sein, in dem sie sich wohlfühlen. Durch die Gästezimmer entstehe aber für die Arbeit im Stift ein weiterer Vorteil. „Wir können nach der Fertigstellung auch Referenten unterbringen“, so Ehling, der bei seinem Rundgang wieder das lichtdurchflutete Treppenhaus erreicht hat.

Der Weg führt in das Dachgeschoss. „Hier ist für mich das absolute Highlight mit einem sagenhaften Ausblick.“ Von einem quadratischen, vollverglasten Flur erhält man einen Rundblick auf den Hülfensberg, die Kapelle, die Kirche der Gemeinde und das Stiftungshaus. Von hier werden die Schwestern künftig ihren Gebets- und Meditationsraum, der im Dachgeschoss des alten Vinzenzhaus entsteht, betreten. Was noch fehlt, ist die Einrichtung. Ein Tabernakel wird der zentrale Punkt werden. Zudem werde noch ein Fenster aus einer Kapelle eingebaut. „Die Einrichtung werden Schenkungen oder Leihgaben aus dem Bistum sein“, weiß Ehling, der schon wieder auf dem Weg nach untern ist, um die Außenanlagen in Augenschein zu nehmen. Denn hier laufen gerade die Bauarbeiten. Es werden Wege gepflastert, drei Parkplätze sind geplant. Zudem werde durch Anpflanzung ein kleiner Park entstehen, der sich in das Gesamtbild einfüge.

Neben den Firmen habe man auch viel in Eigenleistung mit den eigenen Mitarbeitern umgesetzt. „Wir hoffen, dass wir alle Wünsche der Schwestern erfüllt haben. Sie sollen in der Fremde ein Zuhause haben, in dem sie sich wohlfühlen“, sagt Berthold Ehling und begrüßt Schwester Josmy und Jessy, die gerade an der Baustelle vorbeikommen. Da im nächsten Jahr die sechste Schwester des Ordens nach Ershausen kommt, sind dann noch zwei Zimmer frei. Doch auch das soll sich laut Ehling ändern, aber jetzt müssen erst einmal alle Arbeiten beendet werden, damit die indischen Schwestern im Frühjahr des kommenden Jahres einziehen können.