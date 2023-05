Ein heiliger Computerfreak im Eichsfeld

Bernterode/Wipper. Der heilige Computerfreak war ein Verehrer Jesu in der heiligen Kommunion. Jetzt können die Eichsfelder etwas erfahren.

Eine Ausstellung in der Bernteröder Kirche widmet sich jetzt einem besonderen 15-Jährigen.

2020 hat Papst Franziskus in Assisi einen Jugendlichen zum Seligen der Katholischen Kirche erklärt: Carlo Acutis (1991-2006). Der heilige Computerfreak war ein Verehrer Jesu in der heiligen Kommunion. Als Jugendlicher hatte er begonnen, auf einer selbst programmierten Internetseite Wunderberichte über die heilige Kommunion aus aller Welt zu sammeln, so Pfarrer Thomas Münnemann. Eine darauf basierende Ausstellung wurde ins Deutsche übersetzt und wird bis 31. Mai zu den normalen Öffnungszeiten in St. Martin gezeigt.