Sein Herz schlägt für die Fledermäuse. 1974 kam Klaus Birnschein mit seiner Frau Helga aus Magdala ins Eichsfeld. „Wir haben hier die Praxis zugewiesen bekommen“, erinnert sich Helga Birnschein. Und für ihren Mann, der fortan als Tierarzt in der Region unterwegs war, erfüllte sich ein kleiner Traum.

So jedenfalls erzählt es Reinhard Koch aus Stöckey, der im Eichsfeld zusammen mit Ralf Peiler aus Breitenworbis den Schutz für die Fledermäuse koordiniert. „In einem Gespräch hat mir Herr Birnschein erzählt, dass er kurz vor dem Umzug nach Hessenau in Jena in einer Kirche war und dort Fledermäuse gesehen hat. Als er die Tiere in seinem neuen Haus entdeckte, hat er sich riesig gefreut“, so Koch.

Helga Birnschein und ihr Mann Klaus kamen 1974 nach Hessenau und leben seit dem mit dem Großen Mausohr unter einem Dach. Foto: Eckhard Jüngel

Nichts habe am Haus verändert werden dürfen, damit die Fledermäuse bleiben. „Die Tiere hat er ins Herz geschlossen“, sagt Helga Birnschein. Lange war es ein Geheimnis, dass es im Haus eine Wochenstube des Großen Mausohr gibt. Doch dann wurde sie bei einer Aktion entdeckt.

„Das ist schon lange her. Im Wald wurden Fledermäuse mit einem Sender ausgestattet und dann nach ihnen gesucht. So sind wir auf das Quartier gestoßen“, erzählt Fledermausfreund Reinhard Koch. Es habe auch lange gedauert bis man im Haus Birnschein etwas verändern konnte.

„In Gesprächen haben wir erklärt, dass wir die Bedingungen für die Tiere noch verbessern können“, sagt Reinhard Koch, der wie Ralf Peiler und Leo Hunold froh ist, dass die Familie Birnschein ein Herz für die Großen Mausohren hat.

Alle drei Fledermausfreunde waren auf dem Dachboden im Einsatz. Dachlatten wurden an die Sparren geschraubt, damit sich die Fledermäuse dort aufhängen können. „Es sind soziale Tiere, und die wollen zusammen sein. Das war bisher nur bedingt in kleinen Gruppen möglich“, so Koch.

Seit über einer Woche sind die größeren Arbeiten durch die Mitarbeiter der Firma Gunkel aus Kirchgandern beendet. Der Dachboden wurde abgeteilt. So finden die Fledermäuse jetzt genug Platz in

Lothar Apel von der Firma Marko Gunkel aus Kirchgandern war mit dem Umbau beschäftigt. Auch an eine Einflugmöglichkeit für die Fledermäuse wurde gedacht. Foto: Eckhard Jüngel

einem abgegrenzten Raum jeweils an den Giebelseiten des Dachbodens und genügend Raum unter dem Dach, da eine Zwischendecke eingezogen wurde, um sich ungestört um die Aufzucht ihres Nachwuchses zu kümmern.

Bis zu 90 Fledermäuse lebten schon auf dem Dachboden

Insgesamt hat das Projekt laut Reinhard Koch rund 15.000 Euro gekostet, EU-Mittel vom Umbau der Wiesenmühle, die als Flora-Fauna-Habitat gemeldet ist und 2016 für 240.000 Euro saniert wurde. „Die Mittel die wir jetzt bekommen haben, waren für Ausweichquartiere eingeplant“, sagt Koch.

„In den Anfangsjahren waren es 20 bis 40 Fledermäuse“, erzählt Helga Birnschein. Zwischenzeitlich seien es aber auch schon 80 bis 90 gewesen. Die Vermutung der Birnscheins, dass es sich bei den Fledermäusen um Teile der Population aus der Wiesenmühle handelt, kann Reinhard Koch nicht bejahen, denn da waren an die 800 Tiere.

Dennoch habe Klaus Birnschein mal einen Ring gefunden. „Dieser war von einer Fledermaus aus der Wiesenmühle. Alle Tiere sind dort beringt wurden. Es war aber in Hessenau nur ein Tier“, sagt Koch.

Die Eichsfelder Fledermausfreunde schließen nicht aus, dass auch bald wieder mehr Leben in der Wiesenmühle einzieht. „Dort sind noch zwei Fledermäuse. Von einer Population kann man nicht sprechen, aber die kann wieder entstehen“, so Koch. Dafür müsse man aber einiges optimieren. Einen Plan dafür gebe es schon, doch wann dieser umzusetzen geht, das steht noch in den Sternen.