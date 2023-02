Ein Höhepunkt zur 1050-Jahrfeier in Heiligenstadt steht fest

Heiligenstadt. Die Eichsfelder Kreisstadt bereitet sich auf ein großes Festjahr vor. Doch für einen Höhepunkt setzt man auf die Hilfe von Vereinen, Gruppen und mehr aus der Stadt und dem Eichsfeld. Es gibt auch ein Zeitfenster:

Kaiser Otto II. war es, der am 23. November 973 die Stadt Heiligenstadt das erste Mal – so bis jetzt bekannt – urkundlich erwähnte. Das heißt, dass der Eichsfelder Kreisstadt in diesem Jahr das 1050-jährige Stadtjubiläum ins Haus steht. Die Vorbereitungen laufen im Rathaus auf Hochtouren. „Ein Programmheft mit einer Übersicht über die zahlreichen Veranstaltungen im Festjahr wird in Kürze erhältlich sein“, blickt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) voraus.

Ein großer Höhepunkt steht schon fest. Für den wird aber Hilfe aus der Stadt und dem Eichsfeld gebraucht. „Wir möchten unter anderem den Heimensteiner Kirmesumzug am Pfingstmontag, 29. Mai, 11 Uhr, zu einem der Höhepunkte unserer geplanten Festtage gestalten“, so Spielmann.

Gemeinsam mit dem Heimensteiner Männer- und Burschenverein, vielen Akteuren aus Heiligenstadt und dem Eichsfeld und mit vielen Gästen wolle man im großen Festumzug unter anderem die 1050-jährige Geschichte der Stadt präsentieren. Die Stadt lädt ein, durch einen aktiven und kreativen Beitrag aus den Orten, den Vereinen oder in anderer Weise passend zum Thema gemeinsam den Festumzug zu bereichern.

Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich bis spätestens Dienstag, 28. Februar, bei der Tourist-Information Heiligenstadt zu melden. Ganz wichtig seien dabei so genaue Angaben und Informationen wie möglich. Das wären der Name des Vereins, der Gruppe oder Einzelpersonen, die Anzahl der Teilnehmer, ob man per Traktor, Kutsche oder zu Fuß dabei ist, welches Motiv es wird samt Inhalt, Grund der Teilnahme und des Themas inklusive der Besonderheiten. „Das wird wichtig für die Moderation.“

Ansprechpartnerin ist Annelie Hesse, unter Tel.: 03606 677-412 oder Mail a.hesse@heilbad-heiligenstadt.de