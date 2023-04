Weiteres Dorf im Eichsfeld bekommt ein Glasfaser-Netz

In zahlreichen Orten im Eichsfeld läuft gerade der geförderte Breitbandausbau mit Glasfaser, auch in Arenshausen.

Arenshausen. Mehr als 500 Haushalte der Eichsfeldgemeinde sollen schnelle Internetanschlüsse bekommen. Wer in den Genuss kommen kann, was es kostet und was man dafür tun muss, darum dreht sich ein Informationsabend.

Ein Glasfasernetz für rund 570 Haushalte wird derzeit in Arenshausen gebaut. „Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde“, erklärt Roman Gebhardt, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Matthias Geyer (parteilos), Bürgermeister von Arenshausen, hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Außerdem könnte es den Wert der Immobilie steigern.”

Während der Ausbauphase ist der Glasfaseranschluss bis ins Haus kostenfrei. Voraussetzung allerdings ist die Buchung eines Glasfasertarifs der Telekom. Danach regelt die Telekom alle weiteren Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase fällt eine einmalige Anschlusspauschale an. Die Deutsche Telekom lädt alle Bürger und Unternehmer in Arenshausen zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie soll am Montag, 15. Mai, um 18.30 Uhr im Gemeindesaal, Thomas-Müntzer-Str. 6, stattfinden.