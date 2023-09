Ein Kind wird im Untereichsfeld von einem Auto touchiert – Der Autofahrer hält nicht mal an

Bilshausen. Eine Frau wollte einen Achtjährigen im Untereichsfeld über die Straße lassen und stoppte ihren Pkw. Ein anderer Autofahrer überholte allerdings und verletzt das Kind am Arm.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bilshausen im Untereichsfeld ist ein Kind verletzt worden. Der Achtjährige habe die Hauptstraße überqueren und in Richtung Bergstraße weitergehen wollen. Eine Autofahrerin hielt an, sodass der Jungen die Straße passieren konnte.

Ein weiteres, schwarzes Auto überholte den haltenden Pkw und touchierte mit dem Außenspiegel den Arm des Jungen und verletzte diesen leicht. Danach fuhr der männliche Autofahrer, der auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt wird, Richtung Wulften weiter.

Die Polizei in Duderstadt sucht die Autofahrerin, die dem Jungen das Überqueren ermöglicht hat, und den Fahrer des schwarzen Pkw. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten sich unter Telefon: 05527 / 84610 zu melden.