Ein Leben nicht nur für die Fledermäuse: Naturschutzbund Obereichsfeld trauert um Reinhard Koch

Stöckey. Der Naturschutzbund Obereichsfeld trauert um Reinhard Koch. Er verstarb mit nur 63 Jahren. Sein Leben hatte er ganz der Tierwelt verschrieben.

Reinhard Koch verstarb im Alter von nur 63 Jahren. Er war ein ausgewiesener Fledermausexperte und einer der aktivsten Mitglieder des Naturschutzbundes Obereichsfeld (Nabu) seit der Gründungsphase. Im Artenschutz engagierte er sich besonders für Fledermäuse und in Gebäuden brütenden Vögeln.

„Reinhard koordinierte jahrelang den Fledermausschutz im Landkreis. Dabei versorgte er verletzte Fledermäuse und bereitete deren Auswilderung vor“, blickt Thomas Keppler, stellvertretender Vorsitzender des Nabu Obereichsfeld, auf die Arbeit des Naturschützers zurück. Der Verstorbene betreute die Wochenstuben des Großen Mausohrs im Eichsfeld. Darunter in der Kirche in Ershausen, in der er jährlich den in großen Mengen anfallenden Kot der Tiere entfernte.

Kopfweiden gepflegt und Orchideenwiesen gemäht

Zudem erfasste und beringte Koch Fledermäuse in zwei Kastenrevieren mit insgesamt 100 Kästen und kontrollierte regelmäßig die Winterreviere im Landkreis. Er engagierte sich unermüdlich in allen Bereichen des Naturschutzbundes Obereichsfeld. „In der Landschaftspflege war er die treibende Kraft bei der Entbuschung und der Entmüllung der vom Nabu gepachteten Streuobstwiese Breitenworbis“, erinnert sich Keppler.

Koch pflegte Kopfweiden an der Straße zwischen Ecklingerode und Brehme, entbuschte die Kreuzebraer Struth oder mähte Orchideenwiesen im Landkreis. Jahrelang koordinierte er den Amphibienschutz in der Region. „Jährlich nahm er sich Anfang des Jahres Urlaub um den Zaunaufbau zu organisieren. Durch sein Engagement wurden die ersten stationären Leiteinrichtungen im Eichsfeld und im Landkreis Nordhausen errichtet. Deren Wirksamkeit er durch Monitoring überwachte“, erinnert Keppler an weitere Verdienste des Verstorbenen.

Seit Anfang des Jahres 2000 wirkte Reinhard Koch am Schleiereulenschutzprojekt mit. Dabei baute und installierte er Nistkästen für Schleiereulen, Turmfalken und Dohlen. Bei den jährlichen Kontrollen und Beringung durch die Fachgruppe Ornithologie half er mit.

Im Rahmen des Projektes Lebensraum Kirchturm beriet Koch fünf Kirchen im Landkreis zur Erhöhung des Artenschutzes in ihren Gotteshäusern. In vier Kirchen installierte er dann Nisthilfen für Turmfalken, Dohlen und Mauersegler. „In seinem kompromisslosen Engagement für den Schutz der Natur war Reinhard Koch für seine Mitmenschen nicht immer bequem. Sein Verlust hinterlässt jedoch eine große Lücke im Verein, die auch im Hinblick auf den Schutz der Fledermäuse kaum zu schließen ist. Wir danken Reinhard Koch für sein jahrelanges Engagement und werden ihm ein ehrendes Andenken wahren. Unser Mitgefühl und Beileid gilt seiner Familie“, so Keppler.