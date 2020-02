Ein Netzwerk auf der Heide in Dingelstädt

Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Sie haben zwar ihren Stammbaum noch nicht bis in die letzten Spitzen abgesucht, aber es scheint unwahrscheinlich. Genauso wie ihr Zusammentreffen und die Gründung ihres gemeinsamen Unternehmens, das jetzt in Dingelstädt das zehnjährige Bestehen feiern konnte.

Stefan Klaus und Carsten Klaus lernten sich in Österreich kennen. „Ich wollte Geld verdienen, also ging ich als Trockenbauer in die Nähe von Rosenheim, auf Österreicher Seite. Als ich auf Carsten traf, hatten wir gleich etwas, über das wir lachen konnten – den gemeinsamen Nachnamen.“ In einem kleinen Zimmer hausten die beiden gemeinsam und stellten dann auch noch fest, dass sie gar nicht so weit voneinander entfernt wohnten. Stefan Klaus in Dingelstädt und Carsten Klaus in Ifta bei Creuzburg an der Werra.

Bald war die Idee einer gemeinsamen Firma entstanden. Mit Trockenbau hat die Klamotec GmbH mit Sitz in Dingelstädt aber nichts zu tun. Sie ist auf die Organisation und Montage von Recyclinganlagen für Bau- und Gewerbeschutt spezialisiert. Groß geworden ist das einstige Einzelunternehmen als Montagedienstleister. Für namentlich große Firmen hat man solche Anlagen auf- und umgebaut.

Neue Firma mit Leuten der einstigen DIMA

2016 hatte man dann die Möglichkeit, ein Gebäude Auf der Heide in Dingelstädt zu kaufen. „Und dann haben wir auch die GmbH gegründet, uns sozusagen verheiratet“, sagt Stefan Klaus. Als sein Ausbildungsbetrieb, die DIMA in Dingelstädt, Insolvenz anmelden musste, wurde auch ein Ingenieurbüro gegründet, denn so wurden einige Fachkräfte frei. In der DIMAing arbeiten nun also die Chefkonstrukteure der ehemaligen DIMA.

Und auch die ehemaligen Räume werden genutzt. Und zwar für Oberflächenbeschichtung. So gehört auch die Klamotec Oberflächentechnik zum Ensemble, das vor drei Wochen noch einmal Zuwachs bekommen hat. Die Waltec GmbH konzipiert die Recyclinganlagen und vertreibt sie. Gemeinsam wurden diese Firmen dann unter dem Marketinglabel „Heide Group“ zusammengefasst. „Das ist für Dingelstädter vielleicht zu begrinsen, denn der Berg, der der Gruppe ihren Namen gibt und auf dem wir sitzen, die Heide, ist ja schließlich nur ein Gewerbegebiet.“

Hinzu kommt noch die Marketingfirma Eichenfeld sowie die PSK Industrial Solutions GmbH, die es nun schon fünf Jahre gibt. Mit ihr entwickelt und produziert Stefan Klaus industrielle Sicherheitsbremsen, die im Gegensatz zu herkömmlichen, welche pneumatisch oder hydraulisch betrieben werden, elektromagnetisch funktionieren und somit viel energieeffizienter sind. Außerdem sind die zu 100 Prozent recycelbar. Etwas, was gut ins Konzept passt.

Viele Zahnräder, die ineinander greifen

Die „Heide Group“ ist also ein Netzwerk aus Ingenieurdienstleistungen, Projektleitung, Produktion, Montage und Marketing. Auch drehen einige Mitarbeiter bei der Montage der Recyclinganlagen hochwertige Imagefilme für die Auftraggeber. Stefan Klaus beschreibt die Gruppe als viele Zahnräder, die ineinander greifen. „Jedes Zahnrad hat dabei seinen Nutzen, aber auch seine Wertschöpfung. Wir teilen uns Sekretäre, machen die Buchhaltung zentral und agieren wie eine einzige Firma.“ Das oberste Credo sei dabei Vertrauen. Stefan Klaus baut mit seinen insgesamt 25 Mitarbeitern in der Firmengruppe auf flache Hierarchien und gibt seinen Leuten viele Freiheiten im Arbeitsalltag.

Das Hauptgeschäft, die Recyclinganlagen, funktioniert im Grunde immer gleich. Verschiedene Komponenten trennen den Bau- und Gewerbeschutt. Zuerst wird das Material zerkleinert, dann gesiebt. Dann zieht ein Magnet die eisenhaltigen Bestandteile heraus, dann werden Buntmetalle entfernt. Darauf folgt das sogenannte Windsichten, das das Prinzip der Schwer- und Fliehkrafttrennung nutzt, und gibt es noch eine optische Trennung. Am Ende steht eine Nachkontrolle per Hand. 55 Tonnen Material können pro Stunde eine große Maschine durchlaufen. Deren Einzelteile, also die Spezialmaschinen zum Trennen des Schuttes, werden zum Teil aus ganz Europa bestellt, einige Komponenten in Dingelstädt gebaut. Die Montage erfolgt beim Kunden vor Ort und kann gute drei Monate dauern. In Sachen Montage arbeitet Stefan Klaus nur mit externen Einzelunternehmen zusammen, die er auch kennt.

Unternehmen will noch größer werden

Am Ende bleibt Holz, das zum Beispiel zur thermischen Verwertung genutzt wird, Steine, die als Bruchmaterial beispielsweise unter Autobahnen zum Einsatz kommen, Metalle, die wieder eingeschmolzen werden können, und Folien. Die werden oft auch verbrannt, um daraus wieder Energie entstehen zu lassen. Stefan Klaus sieht das nicht als die schlechteste Variante der Weiterverwertung an. „Auf jeden Fall besser, als es in die Natur zu kippen“, sagt er.

Sein Ziel ist es, in den kommenden zehn Jahren einer der größten Recyclinganlagenhersteller in Deutschland und Europa zu werden. Bisher baute die GmbH schon Anlagen unter anderem in Australien, im Irak, in Isreal, den USA, Kanada und Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien. „Deutschland hat weltweit den innovativsten Standard, was Recycling angeht. Wir sind hier also goldrichtig.“ Er bezeichnet seine Firma heute schon als eine der schnellsten Montagefirmen auf diesem Gebiet. Und das verdanke er motivierten Leuten und Vertrauen.