Ein neues Mitglied mit Potenzial im Nordthüringer Unternehmerverband

Eichsfeld. Der Nordthüringer Unternehmerverband freut sich über einen sozialen Mitstreiter. Und der betreibt im Eichsfeld gleich zwei Kindergärten.

Ein neues Mitglied hat der Nordthüringer Unternehmerverband, dem unter anderem auch die Kreishandwerkerschaft und die Bäckerei Helbing angehören. Hinzugekommen ist jetzt die Diakonie in Nordhausen/Stiftung Maria im Elende GmbH.

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der Mensch, und diese Arbeit steht immer unter einem kirchlichen, einem christlichen Rahmen.“ So um- und beschreibt Geschäftsführer Michael Görk all das, was seine 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich leisten.

Gesellschafter der im Jahr 2003 eingetragenen GmbH sind der Evangelische Kirchenkreis Südharz, der Diakonische Förderverein Nordhausen und die Stiftung Maria im Elende.

Gesellschaft betreibt zwei Kindergärten im Eichsfeld

Das Aufgabenspektrum der Gesellschaft ist vielfältig. Dazu gehören drei Altenheime in Bleicherode und Nordhausen, eine Tagespflege in Niedersachswerfen, die Suchthilfe im Nordhäuser Schackenhof und nicht zuletzt auch zwei Kindertagesstätten im Landkreis Eichsfeld. Bei letzteren handelt es sich um den Kindergarten „Sonnenschein“ in Werningerode sowie die Kita „Pinocchio“ in Stöckey.

Darüber hinaus hält die Diakonie in Nordhausen acht Räume bereit, in denen notleidende Menschen temporär unterkommen und betreut werden können.

Während Pflegeheime, Tagespflege oder die beiden Kindertagesstätten unmittelbare „akute“ Arbeit mit den Menschen sind, hebt sich die Suchthilfe in Nordhausen davon mit ihrem präventiven Charakter ab, heißt es in der Mitteilung des Nordthüringer Unternehmerverbandes. Leider zeige die Entwicklung des Drogenkonsums in der Region in die falsche Richtung. Sie zeige nach oben. Das Klientel, das der Fürsorge bedürfe, werde immer jünger, berichtet Görk.

Wenn der Geschäftsführer in die Zukunft des Unternehmens und damit auch in die Zukunft der Gesellschaft insgesamt blickt, dann konstatiert er eine Zunahme hinsichtlich der Betreuung älterer Menschen und einen Rückgang der Betreuung von Kindern in den Kitas.

„Die Notwendigkeit, die uns die Demografie auferlegt, bedeutet nicht, dass wir mehr Pflegeheime benötigen. Vielmehr werden neue Konzepte und Projekte nötig sein, um ein Umfeld für seniorengerechtes Wohnen zu ermöglichen. Diesen Herausforderungen werden wir uns auch stellen“, sagt Görk.

Als sozialer Träger die Verbandsarbeit bereichern

Bei der Ausweitung der Vernetzung, die angestrebt wird, kann der Nordthüringer Unternehmerverband hilfreich sein. Hier, davon geht Görk aus, könnte man als sozialer Träger nicht nur entsprechendes Gehör finden, sondern sich auch selbst mit Erfahrungen und Expertisen einbringen und die Verbandsarbeit bereichern.

Uwe Lier, Vorstandsmitglied des Verbandes, freut sich über diese Herangehensweise des neuen Mitgliedes und würde sich über eine dahingehende inhaltliche Ausgestaltung eines künftigen Mitgliedertreffens des größten Thüringer Wirtschaftsverbandes sehr freuen. Schließlich habe die Qualität der Arbeit mit den Menschen direkte Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft und damit zugleich auch auf die Wirtschaft.