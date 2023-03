Ein Ostergarten mitten in Dingelstädt

Dingelstädt. Pünktlich ab Palmsonntag öffnet in einer Eichsfelder Kirche ein Ostergarten. Bis zum Fest wird er täglich erweitert. Besuchern wird gern erklärt, was es mit dem besonderen Garten auf sich hat.

Ab Palmsonntag lädt in der Pfarrkirche St. Gertrud in Dingelstädt der Ostergarten zur Betrachtung und zum Gebet ein. Der Garten wird mit den Kartagen und der Osterzeit um verschiedene Szenen erweitert. Auf diese Weise kann der Besucher den Weg Jesu mitgehen: vom Einzug in Jerusalem, über seinen Tod am Kreuz bis nach Emmaus. „Vor allem für Familien mit Kindern ist der Ostergarten geeignet, um zu zeigen, was wir Ostern feiern: die Auferstehung Jesu“, so Pfarrer Ronald Genau. Bei Fragen zu Führungen gibt das Pfarrbüro unter Tel.: 036075/30665) gern Auskunft. Ein Begleitheft zum Ostergarten liegt in der Kirche aus.