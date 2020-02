Ein politisches Beben und die Nachbeben

Ruhe wird nach dem politischen Erdbeben in Erfurt in dieser Woche wohl noch lange nicht einkehren. Auch im Eichsfeld dauern die Diskussionen um die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten, seinen Rücktritt, die Rolle der AfD und die Konsequenzen an. Der Eichsfelder CDU-Kreisvorsitzende Thadäus König kündigte jetzt eine außerplanmäßige Kreisvorstandssitzung an, die kommenden Mittwoch stattfinden wird. Bei der sollen die politische Situation analysiert und das weitere Vorgehen diskutiert werden. Denn König sieht, wie er sagt, „massive Probleme“.

In den sozialen Netzwerken brodelt es ordentlich. Und nicht wenige machen sich da Gedanken, ob sie nach dem Debakel in der Landeshauptstadt nicht aus der CDU austreten sollten. Thadäus König ist es wichtig, dass bei der Kreisvorstandssitzung eine Linie festgelegt wird, es eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gibt. „Dem werde ich mich beugen“, sagt er.

Dass die Situation sehr schwierig ist, verhehlt der Kreischef nicht. Den Rücktritt Kemmerichs als Ministerpräsident sieht er als richtigen Schritt an. König betont aber auch, dass es „keine Absprache mit der AfD gegeben hat“. „Davon habe ich nichts mitbekommen“, beteuert er.

CDU-Landesvorstand Heiko Steinecke regt neue Bewertung der Linken an

Viele Gedanken hat sich auch der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ohmberg, Heiko Steinecke, gemacht. Er ist im Landesvorstand der CDU. „Was am Mittwoch passiert ist, versteht die Basis nicht.“ Das steht für ihn fest. Er sei kein Linker, kein Kommunist, und seine Familie habe unter dem SED-Regime einiges durchgemacht, aber 30 Jahre nach der Wende brauche es einen anderen Blick. „Die Jugend sieht heute vieles anders, und auch wir müssen manches anders bewerten ohne die Geschichte zu vergessen“, erklärt der Großbodunger. Ihm wäre es lieber gewesen, seine Partei hätte mit den Linken geredet. „Ich schätze die FDP und Kemmerich, sie kommen aus der bürgerlichen Mitte. Das Problem ist die AfD. Es hat nicht nur einen Beigeschmack, sich von ihr zum Ministerpräsident wählen zu lassen, es würde ja noch weiter gehen“, sagt der Christdemokrat und ergänzt: „In der AfD gibt es auch ein paar, die eine sachliche Politik betreiben. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wir dürfen den braunen Rand nicht übersehen. Das tut der CDU nicht gut. Wir legen Kränze für Opfer an Gedenkstätten nieder und gehen zu Gedenkstunden, dann kann es doch nicht sein, dass man sich von der AfD in den Sattel heben lässt“, so Heiko Steinecke, der, wie er sagt, diese Meinung auch vor seinem Landesvorstand vertreten hat. Nur hören wollte es dort keiner.

Von Austrittsabsichten von Parteikollegen hat er ebenfalls schon gehört, hofft aber, dass mancher erst einmal tief durchatmet. Von Schnellschüssen, egal auf welcher Ebene, hält er nichts. „Es braucht Besonnenheit, trotzdem muss ein Ruck durch die CDU gehen, und es darf keinen Pakt mit der AfD geben“, meint er und richtet den Blick schon auf die Bundestagswahl 2021. Und er will noch etwas: „Schnellstmöglich einen Landesparteitag, bei dem die Debatte geführt wird und bei dem sich die CDU neu aufstellt“.

Man müsse sich jetzt der Wahrheit stellen, macht Steinecke deutlich und will, dass die gemachten Fehler eingestanden werden. „Wir haben welche gemacht, dafür müssen wir uns entschuldigen.“ Seine Partei will er nicht aufgeben. „Wir haben in den Jahren auch viel geschafft“, sagt der Christdemokrat.

Heiligenstadts SPD-Chef plädiert für Neuwahlen

Die Wahl am Mittwoch beschäftigt auch Franz-Josef Strathausen, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Heiligenstadt. Das politische Beben zeige Nachbeben, die nicht aufhörten, sondern heftiger würden, so lange die dafür Verantwortlichen nicht klar Position bezögen, meint er. „Da geht der Hauptvorwurf nicht an Herrn Kemmerich, der so dumm war, diese Wahl anzunehmen. Es geht darum, konsequent einen Fehler einzugestehen und alles zu tun, um ihn zu korrigieren“, so der Sozialdemokrat.

Nach Strathausens Ansicht lautet die Konsequenz Neuwahlen. Dazu müssten sich FDP und CDU, als Verantwortliche für dieses Dilemma, jetzt bekennen. „Die ‚bürgerlichen‘ Parteien CDU und FDP bezeichnen sich als politische Mitte. Das ist auch gut so. Ein Teil dieser politischen Mitte soll sich auch von ihnen vertreten sehen. Die Definition dieser Mitte ist meines Erachtens der entscheidende Punkt. Wo ist die Mitte? Wo ist der Rand der Mitte? Und wer steht außerhalb dieser Mitte hinter einem Rand, mit dem es keine Zusammenarbeit gibt, geben darf“, so Strathausen.

Ein Problem hat er damit, „dass aktuell von der CDU/FDP die Linke als Partei definiert wird, die so weit außerhalb der Mitte steht, dass es mit ihr keine Zusammenarbeit geben kann“. Für ihn ist das ist unter demokratischen Gesichtspunkten nicht zu rechtfertigen.

Die Linke sei im weitesten Sinn die Nachfolgepartei der SED und auch er habe lange Bedenken gehabt und deren Aufarbeitung der Vergangenheit bemängelt, gibt der SPD-Mann zu. Doch nach all den Jahren sehe er diese Partei in Thüringen „fest auf dem Boden unserer Demokratie angekommen“. Und er fragt: „Bedingungsloser Freispruch für die ehemaligen Blockparteien CDU/FDP und Lebenslänglich für die Linke?“ Diesen Zwiespalt, meint Strathausen, gelte es vornehmlich in der CDU aufzulösen.