Ein Problem, das auch die Eichsfelder Brummifahrer umtreibt

Göttingen. Um Lkw-Stellplätze, die im Vorfeld fest reserviert werden können, geht es beim Truckerstammtisch. Diesen bietet die Autobahnpolizei Göttingen.

Rund um das Thema „Truck Parking“ geht es am Mittwoch, 2. August, beim Truckerstammtisches der Göttinger Autobahnpolizei. Laut dem Fachverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung fehlen bis Ende dieses Jahres an deutschen Autobahnen rund 40.000 Lkw-Parkplätze.

Um diesen Fehlstand auszugleichen, müsse neben dem Ausbau bereits bestehender Autohöfe und Rastanlagen auch an neuen, innovativen Ideen gearbeitet und diese vor allem genutzt werden, heißt es in der Mitteilung der Göttinger Polizei.

Das System „Truck Parking“ solle die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer verbessern und für mehr Zufriedenheit sorgen, indem Lkw-Stellplätze im Vorfeld fest reserviert werden können. Wie das genau funktioniert und welche Serviceleistungen angeboten werden, erfahren die Teilnehmer dann bei dem Stammtisch.

Die Veranstaltung ist sowohl für Lkw-Fahrer als auch für Unternehmer und andere Interessierte gedacht. Der Truckerstammtisch beginnt um 18 Uhr und findet in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.