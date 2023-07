Ein Stammtisch für Busfahrer in einem Dorf im Südeichsfeld

Großtöpfer. Wenn Eichsfelder Busfahrer – ehemalige und noch aktive – aus dem Nähkästchen plaudern, gibt es sicher viel zu lachen. In einem Eichsfelddorf bekommen sie einen eigenen Stammtisch.

Regelmäßig bietet Marko Vogt in seinem Gutshof Vogt in Großtöpfer Veranstaltungen an. Eine genauso regelmäßige Serie soll der Busfahrerstammtisch werden, zu dem sich schon getroffen wurde. Der nächste Termin dieser Reihe ist der kommende Freitag, 7. Juli. Ab 18.30 Uhr geht es los. Ehemalige und noch aktive Busfahrer sind eingeladen, sich in Vogts guter Stube zu treffen, sich dafür Zeit zu nehmen, Geschichten und Erlebnisse von Busfahrten zu erzählen.

Natürlich steht der Humor im Mittelpunkt, aber es darf sich gern mit Rat und Tat aus dem eigenen Erfahrungsschatz zur Seite gestanden werden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, verspricht Marko Vogt, der sich schon auf viele Gäste freut. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, teilt er mit.