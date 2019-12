„Ein Stempel für den Teddy“ im Café Vielfalt

70 ehrenamtlich wirkende Frauen und Männer sind gegenwärtig im Landkreis und in Mühlhausen für die Flüchtlingsbetreuung unter dem Dach der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen tätig. Zu ihnen gehören Elfriede Kohl aus Beuren, Christine Hollenbach und Roswitha Jende aus Birkungen.

Elfriede Kohl, Deutsch- und Englischlehrerin im Ruhestand, hatte zunächst, ab 2015, im Jugendzentrum Leinefelde Deutschunterricht erteilt. Sie betreut eine in Leinefelde lebende Familie aus Afghanistan, erzählte vom Besuch im Bärenpark Worbis. Dank des individuellen Sprachunterrichtes besucht eine Tochter der Familie das Gymnasium, hat die Mutter eine Sprachkundigenprüfung erfolgreich bestanden. „Gleich beim ersten Mal, das schaffen nicht viele auf Anhieb“, freute sich die Pädagogin.

Christine Hollenbach – sie übt eine Tätigkeit im Büro aus – hat Erfahrungen in der Betreuung von Flüchtlingskindern und von Müttern mit Kleinkindern in Sprachkursen. Frauen mit Ein- oder Zweijährigen, denen es ohne einen Kindergartenplatz nicht möglich war, an der Volkshochschule Deutsch zu lernen. Nun betreut sie eine Familie syrischer Christen. „Gerade haben wir zusammen Plätzchen gebacken“, kann sie berichten.

Roswitha Jende setzt als Ehrenamtlerin ihre ehemalige Berufstätigkeit fort. Sie war Familienhelferin beim Sozialdienst katholischer Frauen. Ehrenamtlich hat sie zuerst in der Gemeinschaftsunterkunft Breitenworbis, dann im Jugendzentrum Leinefelde Deutsch unterrichtet, jetzt fährt sie zweimal pro Woche zu einer afghanischen Familie nach Leinefelde. Besonderes Anliegen der Ehrenamtlerin: Sie möchte die Eltern und ihre beiden Kinder mit der deutschen Kultur vertraut machen, beispielsweise bei gemeinsamen Unternehmungen.

Alle am Montag zur Weihnachtsfeier im Café Vielfalt der Caritas Anwesenden bringen sich nach ihren Möglichkeiten ein. Da ist das Ehepaar, das abwechselnd in der Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein wohnende Flüchtlinge in die Arztpraxis und zum Einkaufen fährt, da gibt es Hausaufgabenhilfe und im Worbiser Hugo-Aufderbeck-Haus das Begegnungscafé, das jeden Monat unter einem anderen Thema einlädt. Ihnen allen dankte Cornelia Prockl, Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfe der Caritas Eichsfeld/Nordthüringen, für ihren unermüdlichen Einsatz. Ein solches Treffen im Advent dient dem Gedankenaustausch.

Für ein kleines literarisches Erlebnis hatte Cornelia Prockl den Autor Günter Liebergesell eingeladen. Seine liebevolle, originelle Geschichte „Ein Stempel für den Teddy“ ist nachzulesen in der Anthologie „Gönn‘ dir eine Pause – Winter- und Weihnachtsgeschichten“. Ebenso gut wurde das Abenteuer eines kleinen, sich mit seinem Schlitten auf gefährlicher Fahrt befindlichen Jungen aufgenommen. Die Erzählung „So eine Fahrt“, bei der alle Zuhörer mitbangten und am Schluss erleichtert aufatmeten, stammt aus Günter Liebergesells Buch „Geschichten zum Zeitvertreib“. Eine Zeit war es, die der Autor so schilderte: „Erinnerungen an die Kindheit auf dem Land, als die Milch noch lose verkauft wurde, das Butterauto ins Dorf kam und nur in wenigen Hauhalten ein (Festnetz)Telefon vorhanden war.“