Ein Tag des Gedenkens

Heute vor 31 Jahren, am 4. Juni 1989, gingen Bilder um die Welt, die man, wenn man sie damals mitverfolgt hat, nicht vergisst. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, dem Tian’anmen-Platz, schlug die chinesische Staatsführung die Studentenunruhen endgültig gewaltsam und brutal nieder.

Tausende junger Menschen starben in den Straßen Pekings. Sie wollten nichts anderes als eine echte Demokratie und Freiheit. Inspiriert waren die jungen Leute von den Reformbewegungen in Ungarn und Polen, von der russischen Glasnost- und Perestroika-Botschaft.

Vor fünf Jahren stand ich selbst auf diesem Platz, dessen voller Name „Platz am Tor des himmlischen Friedens“ lautet. Was für eine Ironie, wenn man sich diesen Namen und die Vorgänge auf ihm und um ihn herum vor Augen führt. Es macht still, wenn man auf diesem riesigen Platz steht, vor den Mauern der Verbotenen Stadt, und um diese Geschichte weiß. Noch heute wird man kontrolliert, wenn man ihn betritt. Ich hatte damals wieder die Fernsehbilder und Nachrichten im Kopf, sah förmlich vor mir, was sich dort abgespielt hat.

Auch heute und als ich diese Zeilen schrieb, sind und waren diese Bilder wieder lebendig. Sie erinnern daran, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind und niemals sein werden.