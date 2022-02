Ein Tag für Paare und Partnerschaft in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Ein Angebot der Erwachsenenseelsorge in Heiligenstadt.

„Gemeinsam unterwegs“ – im Zeichen von Glaube, Hoffnung und Liebe steht ein Angebot für Paare, die ihre Schatzkiste der Beziehung wieder bewusst öffnen möchten. Das eigene (Er)-Leben in der partnerschaftlichen Beziehung wird an diesem Tag in den Fokus gesetzt. Jedes Paar hat die Möglichkeit sowohl sich, als auch den Partner wertschätzend zu betrachten und das gemeinsame Geschenk der Beziehung im Zeichen von Glaube-Hoffnung-Liebe wahrzunehmen. Es findet am Samstag, 26. März, von 9 bis 18.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus statt.

Anmeldung und Information an das Seelsorgeamt Heiligenstadt, telefonisch unter: 03606/667 409 oder E-Mail an: erwachsenenseelsorge@mch-heiligenstadt.de