Ein Verletzter, Ölsperre und Vollsperrung - Polizeieinsatz wegen verlassenem Auto

Birnbaum stoppt Auto: Ein Verletzter, Ölsperre und Vollsperrung

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Leinefelde fuhr am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr zwischen Lenterode und Wüstheurode. In einer Doppelkurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der BMW stieß gegen zwei Wasserdurchlässe und einen Birnbaum, bevor er zum Stehen kam. Der junge Fahrer konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien und wurde nur leicht verletzt. Da aus dem Pkw Benzin auslief, waren Vertreter der Wasserbehörde vor Ort. Sie entschieden das Anlegen einer Ölsperre durch die Feuerwehr, um so zu verhindern, dass ein Bach verunreinigt wird. Die Unfallstelle war am Morgen zwischenzeitlich voll gesperrt.

Verlassenes Unfallauto verursacht Polizeieinsatz

Eine Zeugin informierte die Polizei am Mittwochmorgen über einen verlassen Pkw im Straßengraben an der Landstraße bei Rüstungen. Die Polizisten fanden den VW Passat verschlossen vor. Im Auto entdeckten sie einen Zettel mit dem Hinweis, dass der Fahrer wohl einem Reh ausgewichen und alles in Ordnung sei. Davon wollten sich die Polizisten überzeugen und fuhren zum Halter des Autos, einem 51-jährigen Mann.

Der stand unter Alkoholeinfluss und gab an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Es wurde ein Blutentnahme angeordnet. Außerdem stellte sich bei der Datenüberprüfung heraus, dass der Passat nicht versichert ist und gegen den Fahrer mehrere Haftbefehle bestanden. Der Haft konnte er sich entziehen. Er zahlte die offenen Forderungen. Seine Fahrzeugzulassung allerdings stellten die Beamten sicher und erstatteten Anzeige.

