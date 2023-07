Ein Verletzter und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Eichsfeld

Rüdigershagen. Der Unfall ereignete sich bei Hüpstedt. Die Polizei war im Einsatz.

Eine leicht verletzte Person sowie ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind laut Mitteilung der Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15.20 Uhr ereignete. Ein 40-jähriger Eichsfelder war mit seinem BMW von Rüdigershagen kommend in Richtung Hüpstedt unterwegs. Der Mann habe zum Überholen eines Lastwagens angesetzt, dabei aber ein entgegenkommendes Wohnmobil übersehen, so die Polizei. In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.