Ein Verwaltungsgebäude in der Stadt Leinefelde-Worbis bekommt eine Solaranlage

Worbis. Die Stadt Leinefelde-Worbis will Stromkosten sparen. Und rüstet eines ihrer Gebäude um.

Energiesparen und außerdem etwas für den Klimaschutz tun – das ist derzeit ein großes Anliegen, dem sich viele Eichsfelder Kommunen verschrieben haben. Auch in der Stadt Leinefelde-Worbis setzt man darauf. Und aus diesem Grund wird derzeit das Verwaltungsgebäude „Kaufeck“ in Worbis mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet.

„Um die jährliche Stromabnahme zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, wird auf dem Flachdach eine Anlage mit einer Leistung von rund elf Kilowatt (kwh) installiert. Dabei kann jedes der 26 verbauten Module eine Maximalleistung von 425 Watt erzeugen“, sagt Stadtsprecher René Weißbach. In den vergangenen Jahren habe der durchschnittliche jährliche Stromverbrauch des Hauses rund 38.000 Kilowattstunden betragen, was Kosten von knapp 11.000 Euro entspreche.

Der vergleichsweise hohe Verbrauch resultiert laut Weißbach zum einen aus der Nutzung als Verwaltungsgebäude mit der Bibliothek im Untergeschoss und zum anderen aus den vorhandenen Serverkapazitäten, einschließlich der notwendigen Kühlung der IT-Systeme.

„Das Gebäude eignet sich ideal für die Installation einer PV-Anlage, da hier tagsüber die höchsten Verbrauchsspitzen zu erwarten sind, die durch die Einspeisung von Solarstrom teilweise kompensiert werden“, erklärt seinerseits Stephan Gunkel, Klimaschutzmanager der Stadt. Durch die Anlage will die Stadt den Zukauf von Strom in Zukunft deutlich reduzieren.

Bei einem prognostizierten Ertrag zwischen 8800 und 13.200 Kilowattstunden sei eine jährliche Einsparung von rund 3000 Euro an Stromkosten möglich. Daraus ergebe sich eine Amortisationszeit von etwas mehr als sechs Jahren. „Bei steigenden Strompreisen hat sich die Investition noch schneller bezahlt gemacht“, meint Weißbach.

Neben den finanziellen Vorteilen soll sich die Anlage auch positiv auf die Umwelt auswirken. Durch die Reduzierung des zugekauften Stroms würden jährlich rund 5,3 Tonnen an CO 2 -Emissionen vermieden, erklärt er. Die Investition sei nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Stadt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt auf dem Dach des Leinefelder Leinebades eine Photovoltaikanlage installiert, die mit einer Spitzenleistung von mehr als 120 Kilowatt die Stromabnahme des energieintensiven Wellness-Tempels um 13 Prozent senkt, berichtet der Sprecher der Stadt Leinefelde-Worbis.