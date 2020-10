Ein Wald für Gernrode

„Birken, Eichen, Linden, Ahorn, Kastanien, Haselnuss“, zählt Walter Preis auf und ist mit seiner Liste trotzdem noch nicht am Ende. „Auch Walnuss, Erle, Vogelkirsche und verschiedene Wildobstsorten.“ Insgesamt knapp 1000 Bäume sind es, die die Gernröder an diesem Wochenende in die Erde gebracht haben, um einen Wald entstehen zu lassen, an dem sich deren Kinder und Enkelkinder noch erfreuen werden können. Das Besondere: Dabei sind keine Gemeindemittel geflossen. Die Bürger selbst haben die Bäume gekauft und dann eben auch selbst eingepflanzt.

Im September vergangenen Jahres fand in Gernrode der erste Umwelttag der Gemeinde statt. Hinter diesem stand die Idee, die Umwelt und das Klima einen Tag lang stärker in das Bewusstsein aller Einwohner und Gäste zu rücken. Ausstellungen auf dem Festplatz und im Saal hatten mit zahlreichen Angeboten über Energiesparen, Umwelt- und Klimaschutz informiert.

Da ging es um umweltbewusste Ernährung, ökologisches Mineralwasser, private Photovoltaikanlagen, Elektro-Autos und E-Fahrräder. Kindergärten und Schulklassen aus Gernrode und den Orten der Kirchgemeinde präsentierten im Saal Projekte.

Nahe des Seelochs finden allein 853 Bäume einen Platz zum Aufwachsen

Die Resonanz war so gut, dass man in diesem Jahr richtig anpacken wollte. Das ambitionierte Ziel: 1000 Bäume für Gernrode. Mitte März wurden die ersten gepflanzt. 342 waren das damals. 68 Bäume kamen in privaten Bereichen in die Erde. Am vergangenen Samstag ruckte es dann richtig, so dass unter dem Strich ganze 1363 Bäume stehen, zählt Walter Preis zusammen. Entlang der Feldwege im Bereich Klüschen und Sommerberg wurden Lücken geschlossen, dort wurden 100 Bäume gesetzt.

Die meiste Arbeit aber war nahe des Seelochs zu tun. Dort allein fanden auf einer Fläche von 500 mal 20 Metern 853 Bäume ihr neues Zuhause. Jung und Alt aus dem Ort packten mit an, gruben Löcher, setzten die Bäume, banden sie an die vorbereiteten Pfähle oder bestückten sie mit Baumspiralen.

Walter Preis gab sich begeistert ob des Engagements seiner Mitbürger. „Ich bin so dankbar, dass hier so viele helfen.“ Dankbar sei er auch der Gemeinde, die die Fläche am Seeloch zur Verfügung gestellt hatte. Ein Agrarbetrieb aus Breitenworbis hatte die Fläche zuvor dreimal gemulcht und mit einer Scheibenegge bearbeitet, so dass das Pflanzen leichter von der Hand ging.

Walter Preis ist Initiator der Aktion und pflanzt den 1000. Baum, eine Eiche, neben dem Sportplatz. Foto: Johanna Braun

Walter Preis arbeitet in der Energieberatung der Verbraucherzentrale und sagt, dass ihm der Klimawandel schon länger große Sorgen bereite. Als er dann Opa geworden sei, habe er sich immer beim Spielen mit den Enkelkindern gefragt, was für eine Welt er ihnen gerne hinterlassen würde. Da kam ihm die Idee der Umweltaktion, die nun jedes Jahr in Gernrode stattfinden soll.

„Bäume sind ein ideale Speicher für das umweltschädliche Kohlendioxid“, erklärt er die diesjährige Aktion. „Eine Buche kann im Jahr zirka 12,5 Kilogramm Kohlendioxid speichern. Weiter bindet ein Baum zirka 100 Kilogramm Feinstaub pro Jahr und produziert für acht bis zehn Menschen den benötigten Sauerstoff am Tag.“

Eine Idee für das kommende Jahr hat Walter Preis auch schon. Dann soll unter dem Motto „Gernrode blüht auf“ neben der Baumfläche am Seeloch ein sechs Meter breiter Blühstreifen entstehen und auch im Ort könnten auf privaten Flächen jeweils kleine Inseln blühen.

„Man kann sich nicht zurücklehnen und auf die da oben schimpfen, aber selbst nichts tun“, sagt Walter Preis. Er wird von seinen Mitstreitern als ideenreich und unermüdlich beschrieben. Er sei einfach mit vollem Herzen bei der Sache.

Die Aktion ist für den Thüringer Energieeffizienspreis nominiert und gehört zu den Preisträgern am Wettbewerb „Machen 2020“, welcher vom Beauftragten für die Neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz, ausgeschrieben wurde.