Ein Zirkuswagen für die Kinder eines Südeichsfeldortes

Küllstedt. Lottomittel bescheren einem Kindergarten im Südeichsfeld neue Spielgeräte. Die Kleinen haben noch andere besondere Betätigungsmöglichkeiten.

Grund zur Freude hatten jetzt die 72 Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens St. Anna in Küllstedt, denn ihr Spielplatz ist jetzt um einige Geräte reicher. Angeschafft werden konnten diese dank Lottomitteln, für die sich die CDU-Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Christina Tasch eingesetzt hatte. 4200 Euro gab es.

Ganz begeistert sind die Kleinen von der neuen Matschküche, dem Kriechtunnel, dem Tipi und natürlich von dem Zirkuswagen aus Naturholz, sagt die Leiterin der Einrichtung, Margitta Schütze. Und sie lässt nicht unerwähnt, dass man im Kindergarten auch sonst viel Wert auf Ökologie legt. Da gibt es beispielsweise ein Hochbeet und ein kleines Zelt, in dem die Tomaten derzeit gut gedeihen. Außerdem haben bunt bepflanzte Blumentöpfe am Zaun ihren Platz gefunden. Doch viel geredet werden sollte an dem Tag weiter nicht, denn die Kinder warteten schon ganz ungeduldig darauf, die neuen Geräte und den Zirkuswagen zu testen. Die Begeisterung war groß.

Aber auch sonst ist es in der Tagesstätte nicht langweilig. Erst jüngst gab es Besuch vom Deutschen Roten Kreuz. „Da wurde auf spielerische Weise vermittelt, wie man im Erstfall den Rettungsdienst ruft. Und auch die Notrufnummern wurden vertieft“, erzählt Margitta Schütze.

Derweil sind die Kinder gerade eifrig dabei, ein Programm vorzubereiten, das sie zum bevorstehenden Gemeindefest präsentieren wollen. Unterwegs sind die Mädchen und Jungen allerdings nicht nur an diesem Tag, wie die Leiterin berichtet. Jeden letzten Mittwoch im Monat wird den Bewohnern des Altenpflegzentrums St. Vinzenz ein Besuch abgestattet.