Einblicke in die 80er-Jahre der DDR

Limlingerode. Neue Ausstellung und Lesung am 31. Oktober in der Dichterstätte „Sarah Kirsch“

Kurz nach dem 30. Jubiläum der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten soll am 31. Oktober um 14.30 Uhr in der Dichterstätte „Sarah Kirsch“ auf DDR-Geschichte geblickt werden.

Zunächst wird eine Ausstellung mit Fotografien von Olaf Martens eröffnet. Der Künstler lebt heute in Leipzig, wuchs aber in Nordhausen auf, wo er sich für das Medium Fotografie zu begeistern begann. Nach einer Lehre als Bauzeichner und der Arbeit als Konstrukteur begann er 1985 mit dem Studium der Fotografie an der Hochschule in Leipzig. Nach dem Abschluss 1990 schloss sich ein zweijähriges Meisterstudium an. Heute ist Martens ein international gefragter Fotograf.

In Limlingerode werden an diesem Samstag Arbeiten in Schwarzweiß zu sehen sein, die während seines Studiums entstanden und das Lebensgefühl von Menschen in der DDR in den Achtzigerjahren zeigen.

Neben Olaf Martens wird am 31. Oktober Jörg Kowalski aus Halle zu Gast sein, von dem bereits viele Gedichtbände erschienen sind. Seit 1987 gibt er mit Ulrich Tarlatt originalgrafische Künstlerbücher in der Edition Augenweide heraus. In diesem Zusammenhang lernte er auch Olaf Martens kennen, dessen Arbeiten erstmals 1989 in einem der Künstlerbücher erschienen.

Ihre Zusammenarbeit wird im Rahmen eines Ausstellungsgespräches thematisiert. Des Weiteren werden Mitglieder der Dichterstätte in ihrer musikalischen Lesung „Sagen wird man über unsre Tage“ DDR-Lyrik aus vier Jahrzehnten vorstellen.