Einbruch auf Dingelstädter Firmengelände

Dingelstädt. Ein Firmengelände in Dingelstädt war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Auch ein Bagger wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte sind auf einem Firmengelände in Dingelstädt eingebrochen und haben Werkzeuge gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt. Laut Polizei stahlen unbekannte Diebe das Werkzeug, indem sie zwei Container aufbrachen und so an das Diebesgut gelangten. Auch ein Bagger sei möglicherweise auf der Suche nach weiterem Beutegut beschädigt worden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.