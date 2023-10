Einbruch in altes Heiligenstädter Umspannwerk

Heiligenstadt. Unbekannte verschafften sich Zutritt in einer Lagerhalle in Heiligenstadt. Ob sie Beute machten, muss noch festgestellt werden.

Am Wochenende drangen, wie die Polizei berichtet, Unbekannte in das alte Umspannwerk an der Nordhäuser Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle. Ob die Täter Beute machten, muss gegenwärtig noch geprüft werden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitagnachmittag, 6. Oktober, bis Sonntagnachmittag, 8. Oktober. Hinweise unter Telefon: 03606/ 6510.