Niederorschel. Unbekannte Täter sind gewaltsam in einen Baumarkt in Niederorschel eingedrungen.

Einbruch in Baumarkt in Niederorschel: Radios und Akkuschrauber gestohlen

Ein Einbruch in einen Baumarkt in der Straße Aue in Niederorschel ist am Freitagmorgen gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und erbeuteten im Markt Radios und Akkuschrauber im Wert von mehreren 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt entgegen unter Telefon: 03606/6510.